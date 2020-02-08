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Shaver series 7000 S7310/12 Rasoir électrique 100 % étanche

S7310/12

4.1
| (2712) Avis | 84% recommandent ce produit
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4.1

sur 5

2712

Avis

84%

recommandent ce produit

08/02/2020

France

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Acheteur vérifié

Léger, étanche, maniable et super glisse

Je suis client depuis une quarantaine d'années, bonne autonomie de charge, pour une barbe de 3 a 4 jours mouiller les joues a l'eau chaude et une mousse est la bienvenue, pour un rasage impeccable avec les anneaux SkinGlide.

Pour

Léger, charge rapide et bonne autonomie

Contre

Manque un support de rangement avec charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7370/41 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7370/41 Rasoir électrique 100 % étanche

26/01/2020

France

France

Acheteur vérifié

Douceur pour la peau

Ce n'est pas mon premier rasoir PHILIPS mais c'est mon préféré. Avec lui je ne connais plus le feu du rasoir et c'est vraiment très appréciable. La prise en main est très bonne, le design est très beau, la légèreté est impressionnante, je suis content d'avoir pris ce rasoir. J'ai testé avec une barbe de deux jours, quatre jours, six jours et même huit jours.

Pour

Pas de brulures après le rasage

Contre

Aucuns

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7780/64 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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23/12/2019

France

France

Acheteur vérifié

Efficace

Il est efficace léger et silencieux et très adapté à mes besoins

Pour

Efficacité

Contre

Néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7710/26 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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