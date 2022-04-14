Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Shaver series 7000 S7310/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Arrêté
Assistance
S7310/12
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Passeport écologique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (12)
Comment retirer la tête de rasage de mon rasoir Philips ?
Quels rasoirs Philips sont compatibles avec le Quick Clean Pod ?
Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Shaver Pochette
Unité de rasage
ShaversBrosse nettoyante
Capot de protection
ShaverTondeuse de précision
ShaversBrosse corps
Anneau de verrouillage pour tête de rasage
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Mon rasoir Philips est très bruyant
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips