La technologie de détection des mouvements analyse votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace par le biais de notre application GroomTribe. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages**.