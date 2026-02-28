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Arrêté
Lames MultiPrecision
Têtes flexibles dans 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage encore plus rapide des zones très denses de votre barbe grâce au mode Turbo+ et ses 20 % de puissance en plus.
Récompenses
4.2
sur 5
2259
Avis
85%
recommandent ce produit
Xauen
28/02/2026
France
Acheteur vérifié
Produit exceptionnel
Très surpris par la qualité et l'efficacité du rasage et surtout son étonnante douceur.
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/59 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/59 Rasoir électrique 100 % étanche
Polo 25
22/09/2021
France
Excellent produit
il y a un an que j'ai ce produit, j'en suis très content malgré que j'a été obligé déjà de changer les têtes, ayant une barbe assez dure et peau plutôt grasse, sinon je trouve que c'est un très bon rasoir
Pour
Bonne maniabilité
Contre
Têtes vite usées dans mon cas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
rvcroi
21/08/2021
France
Excellent rasoir à sec ou sous la douche
je me rase depuis plus de 4 ans sans problème. Fait maintenant du bruit sauf si je mouille la tête avant de m'en servir...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation
20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+