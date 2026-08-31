La prise en charge est indiquée par le logo Qi (illustration en bas à gauche) figurant sur les appareils compatibles. Le logo Qi peut être imprimé sur l'appareil, sur l'emballage ou sur le manuel d'utilisation. Les appareils sur lesquels apparaît le logo Qi fonctionnent ensemble. Il n'est pas certain que le plateau de charge fonctionne avec tous les appareils ou accessoires sans logo Qi.