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Arrêté

Rasoir IconiQ

S8860/62

3 Récompenses

L'art du rasage innovant

Pensé pour les hommes qui ont du style, ce rasoir combinant style rétro et innovation moderne s'inspire des blaireaux d'antan. Faites le plein d'énergie pour votre rasoir, votre smartphone et votre matinée avec la base de charge par induction.

Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec chargement sans fil

L'art du rasage innovant

  • Cadeau d'exception

  • Chargement sans fil

  • Style rétro

  • Lames V-Track Precision

Compatible avec n'importe quel plateau de charge sans fil Qi

Compatible avec n'importe quel plateau de charge sans fil Qi

Un système de charge sans fil Qi est intégré au rasoir.

Charge sans fil les smartphones compatibles Qi*

Charge sans fil les smartphones compatibles Qi*

Notre plateau de charge sans fil innovant fonctionne avec votre rasoir ainsi qu'avec votre smartphone.*

Coupe 30 % plus près en moins de passages

Coupe 30 % plus près en moins de passages

Les lames V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, tout en préservant votre peau.

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Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. La prise en charge est indiquée par le logo Qi (illustration en bas à gauche) figurant sur les appareils compatibles. Le logo Qi peut être imprimé sur l'appareil, sur l'emballage ou sur le manuel d'utilisation. Les appareils sur lesquels apparaît le logo Qi fonctionnent ensemble. Il n'est pas certain que le plateau de charge fonctionne avec tous les appareils ou accessoires sans logo Qi.

  2. Des fournisseurs tiers vendent des étuis pour smartphone certifiés Qi. Leur compatibilité avec le plateau de charge est garantie lorsque le logo Qi est présent. De nombreux accessoires de charge sans fil ne disposent pas d'une licence et n'ont pas été testés. Ceux-ci ne portent pas le logo Qi et leur bon fonctionnement avec le plateau de charge n'est pas assuré.

  3. Il est possible que le plateau de charge fonctionne plus lentement qu'un chargeur filaire. Cela est dû aux restrictions de l'adaptateur secteur fourni.