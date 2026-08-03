Payez plus tard avec Klarna
Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.
Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.
Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.
4.3
sur 5
3606
Avis
86%
recommandent ce produit
Ben7888
03/08/2026
France
Acheteur vérifié
Excellente coupe.
T.Bonne surprise. Rasage précis et rapide pour tous les types de barbes. Coupe efficace dans les zones les plus compliquées du visage. Nettoyage simple à l'eau. Autonomie satisfaisante.
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-21
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-21
izard31
11/07/2026
France
Acheteur vérifié
produit bonne tenue en main silencieux coupe rapide propre sans iritation. tondeuse devrait etre plus grande car pas visible derriere tete de rasage aussi manque de precision .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-28
Yaya 34
06/07/2026
France
Acheteur vérifié
Ce produit a beaucoup d’avantages
Très bon rasoir conseillé par un vendeur d’Intermarché, nettoyage facile à passer sous l’eau comme l’indique la description du manuel.
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-19
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-19
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.
Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche