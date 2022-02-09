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Lames V-Track Precision PRO
Têtes ContourDetect 8 directions
Réglages personnalisés
Tondeuse de précision SmartClick
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de votre barbe de 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.
72 lames auto-affûtées. 151 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
4.4
sur 5
2091
Avis
88%
recommandent ce produit
Leloup
09/02/2022
France
Acheteur vérifié
Le rasoir est vraiment très très bien
Un rasoir électrique super efficace vraiment top. Le seul bémol c'est mal partie nettoyage , qui peu efficace donc je ne m'en sers que pour la charge, je nettoie le rasoir à l'eau tiède. Malgré que Philips ai eu la gentillesse de me changer la station de nettoyage, rien n'a changé. Ça reste quand même un très bon rasoir
Pour
Très performant
Contre
Station de nettoyage pas très efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Ericb86
07/02/2022
France
Acheteur vérifié
Rasoir électrique super génial
Produit d excellente qualité prise en main très agréable rasage nickel pas de bruit nettoyage avec le support perfonnant et surtout une autonomie au top
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Dany 34
22/01/2022
France
Employé Philips
Acheteur vérifié
Produit très confortable et pratique
[Employee of philipsglobal] Produit très complet avec un système de nettoyage et de recharge très pratique et ainsi qu'une tondeuse que j'ai pas eu l'occasion encore d'essayer. Le rasage est agréable, le nombre de système de coupe fait qu il est assez rapide.
Pour
Très complet, rend le rasage agréable
Contre
retrait des têtes de coupe peu ergonomique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Rase 30 % plus près et en moins de passages que le modèle Philips précédent
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus que le modèle Philips précédent