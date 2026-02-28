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Arrêté
Lames MultiPrecision
Têtes flexibles dans 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.
Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un contact optimal avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.
Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.
4.2
sur 5
2259
Avis
85%
recommandent ce produit
Xauen
28/02/2026
France
Acheteur vérifié
Produit exceptionnel
Très surpris par la qualité et l'efficacité du rasage et surtout son étonnante douceur.
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/59 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/59 Rasoir électrique 100 % étanche
Polo 25
22/09/2021
France
Excellent produit
il y a un an que j'ai ce produit, j'en suis très content malgré que j'a été obligé déjà de changer les têtes, ayant une barbe assez dure et peau plutôt grasse, sinon je trouve que c'est un très bon rasoir
Pour
Bonne maniabilité
Contre
Têtes vite usées dans mon cas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
rvcroi
21/08/2021
France
Excellent rasoir à sec ou sous la douche
je me rase depuis plus de 4 ans sans problème. Fait maintenant du bruit sauf si je mouille la tête avant de m'en servir...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation