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  • Un rasage de près rapide
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Arrêté

Shaver series 5000Rasoir électrique à sec

S5140/26

4.2
| (2967) Avis | 86% recommandent ce produit
Un rasage de près rapide
Le rasoir Series 5000 vous fait gagner du temps chaque matin, grâce à ses lames MultiPrecision rapides et à ses têtes entièrement lavables.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Un rasage de près rapide

  • Lames MultiPrecision

  • Têtes flexibles dans 5 directions

  • Tondeuse de précision SmartClick

  • Système SmartClean

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.

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4.2

sur 5

2967

Avis

86%

recommandent ce produit

21/08/2021

France

France

Acheteur vérifié

Produit étanche permettant utilisation de mousse

Achat au vu de son prix très attractif. Très bon rapport qualité/prix à son utilisation

Pour

Produit étanche utilisable sous la douche

Contre

RAS

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5530/08 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5530/08 Rasoir électrique 100 % étanche

15/05/2021

France

France

Acheteur vérifié

Bo rapport qualité prix

Premier rechargement de la batterie après environ 3 semaines et à raison d'une utilisation tous les 2 jours. Le rasage est correct et le nettoyage pratique. On verra dans le temps si ses qualités perdurent.

Pour

Longévité batterie, tenu en main et nettoyage

Contre

Aucun pour l'instant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec

21/09/2020

France

France

Acheteur vérifié

z<ce produit rase très bien et de prêt

j'aime bien ce produit , il rase très bien avec ces trois tètes pivotantes. Le seul problème c'est pour le nettoyage des lames . je les ai démontées pour les nettoyer , mas il n'y a pas de dessins sur la notice pour le re montage des lames je trouve u'il fait un peut plus de bruit qu'au début quand je l'ai reçu et rase un peut moins bien. Pourriez-vous , m'envoyer un dessin ou une explication d'avance merci.

Pour

sans fil , c'est trois têtes pivotantes et lavage sous l'eau

Contre

le montage et remontage des lames pas d'explication

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 