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Moniteurs patient

Nos solutions de surveillance patient sont destinées à tous les environnements hospitaliers, aux différents niveaux de soins et conditions cliniques. La gamme de moniteurs patient IntelliVue et SureSigns offre une certaine flexibilité grâce à ses modèles portables, compacts et spécialisés.

 

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Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont &nbsp;destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

 

La solution Philips Guardian est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Elle est destinée à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2018

 

L'application mobile CareEvent est dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Elle fournit des informations complémentaires sur les alarmes physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2018

 

Le moniteur patient EarlyVue VS30 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée
par l’organisme certifié TÜV SÜD 0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec le moniteur patient EarlyVue VS30 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Février 2020.

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