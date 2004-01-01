Termes recherchés

Avalon TOCO+ Transducer

Le capteur Toco+ Avalon mesure les contractions ainsi que l’ECG maternel/fœtal. Il associe efficacité et flexibilité dans un même capteur, ce qui facilite la surveillance des mesures maternelles/fœtales internes ou externes.

Fiche technique

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
  • 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Altitude de fonctionnement
  • Max. 95 % d’humidité relative à 40 °C
Température de stockage/transport
  • Max. 90 % d’humidité relative à 60 °C
Humidité de stockage/transport
  • -20 °C à 60 °C
Altitude de stockage/transport
  • -500 à 13 100 m
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
  • Le capteur Toco+ Avalon est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné à la mesure de l'activité utérine par voie externe, de l'ECG direct ou maternel, ou de la PIU. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Fevrier 2025.

