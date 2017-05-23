Le moniteur de chevet Philips IntelliVue MP5 fournit des informations patient exploitables. Il offre les fonctionnalités et performances du monitorage IntelliVue dans un boîtier compact et robuste adapté à de nombreux environnements de soin.
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IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
Facilite la détection, par les cliniciens, des signes précoces de détérioration de l’état du patient. Le score d’alerte précoce vise à accélérer les interventions, pour une meilleure prise en charge des patients.
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
Facilite la détection, par les cliniciens, des signes précoces de détérioration de l’état du patient. Le score d’alerte précoce vise à accélérer les interventions, pour une meilleure prise en charge des patients.
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
Facilite la détection, par les cliniciens, des signes précoces de détérioration de l’état du patient. Le score d’alerte précoce vise à accélérer les interventions, pour une meilleure prise en charge des patients.
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Facilite la détection, par les cliniciens, des signes précoces de détérioration de l’état du patient. Le score d’alerte précoce vise à accélérer les interventions, pour une meilleure prise en charge des patients.
Écran tactile intuitif
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
L’interface utilisateur améliore la visibilité des données patient, est facile d’utilisation et compatible avec les logiciels standard. Ainsi, vous restez concentré sur le patient, et non sur le moniteur.
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
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Connexion au réseau câblée ou sans fil
La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données
Le moniteur se connecte au réseau clinique IntelliVue, qui peut couvrir l’ensemble de l’établissement hospitalier. Vous pouvez gérer la prise en charge des patients tout en sachant que les données seront rapidement relayées.
La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données
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Le moniteur se connecte au réseau clinique IntelliVue, qui peut couvrir l’ensemble de l’établissement hospitalier. Vous pouvez gérer la prise en charge des patients tout en sachant que les données seront rapidement relayées.
Zone de courbes dynamiques
La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes
La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.
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La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.
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La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.
Tendances Horizon
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
Écran partagé horizontal : les tendances Horizon sont représentées au-dessous des courbes en temps réel, afin de mettre en évidence les écarts instantanément.
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
Écran partagé horizontal : les tendances Horizon sont représentées au-dessous des courbes en temps réel, afin de mettre en évidence les écarts instantanément.
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
Écran partagé horizontal : les tendances Horizon sont représentées au-dessous des courbes en temps réel, afin de mettre en évidence les écarts instantanément.
Option d’affichage haute résolution
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
Connectez le moniteur à une solution équipée d’un grand écran et du logiciel IntelliVue XDS Software en option. Cet écran de chevet haute résolution permet de visualiser les paramètres vitaux du patient à distance. De plus, la télécommande XDS optimise votre confort de travail.
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
Connectez le moniteur à une solution équipée d’un grand écran et du logiciel IntelliVue XDS Software en option. Cet écran de chevet haute résolution permet de visualiser les paramètres vitaux du patient à distance. De plus, la télécommande XDS optimise votre confort de travail.
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
Connectez le moniteur à une solution équipée d’un grand écran et du logiciel IntelliVue XDS Software en option. Cet écran de chevet haute résolution permet de visualiser les paramètres vitaux du patient à distance. De plus, la télécommande XDS optimise votre confort de travail.
Mesures clés
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Philips s’engage à offrir des mesures standard de qualité, telles que l’ECG 12 dérivations (classique, EASI™ ou Hexad), l’analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, la capnographie par voie directe, aspirative ou CO₂ Microstream (Integrated Pulmonary Index inclus), la mesure de la pression invasive, la mesure de la température et l’oxymétrie de pouls grâce à la technologie Philips FAST SpO₂, Nellcor™ OxiMax™ SpO₂ ou SpO₂ Masimo® rainbow® SET® (certains paramètres Masimo rainbow inclus).
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
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Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
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Connectivité flexible
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Se connecte au moniteur IntelliVue MX40 via une interface SRR pour obtenir des paramètres vitaux supplémentaires et une surveillance en continu, avec la flexibilité requise pour la prise en charge des patients critiques.
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Se connecte au moniteur IntelliVue MX40 via une interface SRR pour obtenir des paramètres vitaux supplémentaires et une surveillance en continu, avec la flexibilité requise pour la prise en charge des patients critiques.
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Se connecte au moniteur IntelliVue MX40 via une interface SRR pour obtenir des paramètres vitaux supplémentaires et une surveillance en continu, avec la flexibilité requise pour la prise en charge des patients critiques.
ST Map
Fonction ST Map d’identification des variations
Cette fonction collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales), et en fournit un affichage intégré. Elle permet aux cliniciens d’identifier plus facilement les variations du segment ST et leur localisation au niveau du cœur.
Fonction ST Map d’identification des variations
Cette fonction collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales), et en fournit un affichage intégré. Elle permet aux cliniciens d’identifier plus facilement les variations du segment ST et leur localisation au niveau du cœur.
Fonction ST Map d’identification des variations
Cette fonction collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales), et en fournit un affichage intégré. Elle permet aux cliniciens d’identifier plus facilement les variations du segment ST et leur localisation au niveau du cœur.
ProtocolWatch
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.
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ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
Facilite la détection, par les cliniciens, des signes précoces de détérioration de l’état du patient. Le score d’alerte précoce vise à accélérer les interventions, pour une meilleure prise en charge des patients.
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
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Écran tactile intuitif
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
L’interface utilisateur améliore la visibilité des données patient, est facile d’utilisation et compatible avec les logiciels standard. Ainsi, vous restez concentré sur le patient, et non sur le moniteur.
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
L’interface utilisateur améliore la visibilité des données patient, est facile d’utilisation et compatible avec les logiciels standard. Ainsi, vous restez concentré sur le patient, et non sur le moniteur.
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Connexion au réseau câblée ou sans fil
La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données
Le moniteur se connecte au réseau clinique IntelliVue, qui peut couvrir l’ensemble de l’établissement hospitalier. Vous pouvez gérer la prise en charge des patients tout en sachant que les données seront rapidement relayées.
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Zone de courbes dynamiques
La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes
La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.
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Tendances Horizon
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
Écran partagé horizontal : les tendances Horizon sont représentées au-dessous des courbes en temps réel, afin de mettre en évidence les écarts instantanément.
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Option d’affichage haute résolution
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
Connectez le moniteur à une solution équipée d’un grand écran et du logiciel IntelliVue XDS Software en option. Cet écran de chevet haute résolution permet de visualiser les paramètres vitaux du patient à distance. De plus, la télécommande XDS optimise votre confort de travail.
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Mesures clés
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Philips s’engage à offrir des mesures standard de qualité, telles que l’ECG 12 dérivations (classique, EASI™ ou Hexad), l’analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, la capnographie par voie directe, aspirative ou CO₂ Microstream (Integrated Pulmonary Index inclus), la mesure de la pression invasive, la mesure de la température et l’oxymétrie de pouls grâce à la technologie Philips FAST SpO₂, Nellcor™ OxiMax™ SpO₂ ou SpO₂ Masimo® rainbow® SET® (certains paramètres Masimo rainbow inclus).
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Philips s’engage à offrir des mesures standard de qualité, telles que l’ECG 12 dérivations (classique, EASI™ ou Hexad), l’analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, la capnographie par voie directe, aspirative ou CO₂ Microstream (Integrated Pulmonary Index inclus), la mesure de la pression invasive, la mesure de la température et l’oxymétrie de pouls grâce à la technologie Philips FAST SpO₂, Nellcor™ OxiMax™ SpO₂ ou SpO₂ Masimo® rainbow® SET® (certains paramètres Masimo rainbow inclus).
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Philips s’engage à offrir des mesures standard de qualité, telles que l’ECG 12 dérivations (classique, EASI™ ou Hexad), l’analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, la capnographie par voie directe, aspirative ou CO₂ Microstream (Integrated Pulmonary Index inclus), la mesure de la pression invasive, la mesure de la température et l’oxymétrie de pouls grâce à la technologie Philips FAST SpO₂, Nellcor™ OxiMax™ SpO₂ ou SpO₂ Masimo® rainbow® SET® (certains paramètres Masimo rainbow inclus).
Connectivité flexible
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Se connecte au moniteur IntelliVue MX40 via une interface SRR pour obtenir des paramètres vitaux supplémentaires et une surveillance en continu, avec la flexibilité requise pour la prise en charge des patients critiques.
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Se connecte au moniteur IntelliVue MX40 via une interface SRR pour obtenir des paramètres vitaux supplémentaires et une surveillance en continu, avec la flexibilité requise pour la prise en charge des patients critiques.
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ST Map
Fonction ST Map d’identification des variations
Cette fonction collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales), et en fournit un affichage intégré. Elle permet aux cliniciens d’identifier plus facilement les variations du segment ST et leur localisation au niveau du cœur.
Fonction ST Map d’identification des variations
Cette fonction collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales), et en fournit un affichage intégré. Elle permet aux cliniciens d’identifier plus facilement les variations du segment ST et leur localisation au niveau du cœur.
Fonction ST Map d’identification des variations
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ProtocolWatch
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.
Masimo, rainbow et SET sont des marques déposées de Masimo Corporation
Nellcor et OxiMax sont des marques commerciales de Medtronic
Le moniteur patient MP5 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec le MP5 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Décembre 2019.
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