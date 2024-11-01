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Systèmes de monitorage patient continu

Les moniteurs patient IntelliVue permettent aux équipes soignantes de disposer des informations, de façon claire et pertinente.

Tous ces moniteurs ont en commun une interface utilisateur intuitive et un design unique.

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Solutions de montage

Des options de montage adaptées à chaque type de moniteur patient Philips

Les moniteurs MX100, MX400, MX450, MX500, MX550, MX750, MX850 et MP5 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123.

Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

Le système de télémétrie Intellivue MX40 et les moniteurs Efficia CM 100, 120, 150 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

La solution de monitorage IntelliVue X3 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Elle est destinée à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

 

Date de mise à jour : Avril 2021

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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