Adapté au transport de patients

Conçu pour optimiser les processus de travail dans le cadre du transport de patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital⁶,⁷, le MX100 a fait l’objet de tests rigoureux conformément aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital⁸, y compris le test de la robustesse de ses composants internes avec les accessoires fixés. Cela facilite son utilisation dans le cadre des transports terrestres intrahospitaliers et des services médicaux d’urgence.