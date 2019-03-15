Le MX100 est un moniteur portable et autonome qui se veut le plus flexible et fiable possible. Conçu pour surveiller les patients y compris durant le transport, il est compact, léger et offre une vaste gamme évolutive de paramètres cliniques. De plus, cet appareil robuste, alimenté par batterie est équipé d’un écran tactile intégré de 15,5 cm (6,1”) et fonctionne comme un smartphone, ce qui facilite son utilisation.
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Conçu pour optimiser les processus de travail dans le cadre du transport de patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital⁶,⁷, le MX100 a fait l’objet de tests rigoureux conformément aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital⁸, y compris le test de la robustesse de ses composants internes avec les accessoires fixés. Cela facilite son utilisation dans le cadre des transports terrestres intrahospitaliers et des services médicaux d’urgence.
Adapté au transport de patients
Conçu pour optimiser les processus de travail dans le cadre du transport de patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital⁶,⁷, le MX100 a fait l’objet de tests rigoureux conformément aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital⁸, y compris le test de la robustesse de ses composants internes avec les accessoires fixés. Cela facilite son utilisation dans le cadre des transports terrestres intrahospitaliers et des services médicaux d’urgence.
Adapté au transport de patients
Conçu pour optimiser les processus de travail dans le cadre du transport de patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital⁶,⁷, le MX100 a fait l’objet de tests rigoureux conformément aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital⁸, y compris le test de la robustesse de ses composants internes avec les accessoires fixés. Cela facilite son utilisation dans le cadre des transports terrestres intrahospitaliers et des services médicaux d’urgence.
Conçu pour optimiser les processus de travail dans le cadre du transport de patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital⁶,⁷, le MX100 a fait l’objet de tests rigoureux conformément aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital⁸, y compris le test de la robustesse de ses composants internes avec les accessoires fixés. Cela facilite son utilisation dans le cadre des transports terrestres intrahospitaliers et des services médicaux d’urgence.
Facile d’utilisation
Facile d’utilisation
Son écran tactile intuitif de 15,5 cm (6,1”) et son fonctionnement similaire à celui d’un smartphone font du IntelliVue MX100 un moniteur convivial et facile à utiliser. Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler un grand choix d’écrans adaptés à différentes situations cliniques. Chaque écran peut également être personnalisé afin d’afficher exactement les informations que vous souhaitez.
Facile d’utilisation
Son écran tactile intuitif de 15,5 cm (6,1”) et son fonctionnement similaire à celui d’un smartphone font du IntelliVue MX100 un moniteur convivial et facile à utiliser. Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler un grand choix d’écrans adaptés à différentes situations cliniques. Chaque écran peut également être personnalisé afin d’afficher exactement les informations que vous souhaitez.
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Son écran tactile intuitif de 15,5 cm (6,1”) et son fonctionnement similaire à celui d’un smartphone font du IntelliVue MX100 un moniteur convivial et facile à utiliser. Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler un grand choix d’écrans adaptés à différentes situations cliniques. Chaque écran peut également être personnalisé afin d’afficher exactement les informations que vous souhaitez.
Son écran tactile intuitif de 15,5 cm (6,1”) et son fonctionnement similaire à celui d’un smartphone font du IntelliVue MX100 un moniteur convivial et facile à utiliser. Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler un grand choix d’écrans adaptés à différentes situations cliniques. Chaque écran peut également être personnalisé afin d’afficher exactement les informations que vous souhaitez.
Robuste et adapté au transport
Robuste et adapté au transport
La structure du MX100 est résistante, son boîtier est fiable et son écran, adapté au milieu hospitalier, est en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass². Sa poignée solide et ergonomique facilite le transport du MX100, tout en protégeant son écran et ses connecteurs de mesure. Le moniteur est entièrement conçu de façon à réduire le temps d’indisponibilité et les coûts de réparation associés.
Robuste et adapté au transport
La structure du MX100 est résistante, son boîtier est fiable et son écran, adapté au milieu hospitalier, est en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass². Sa poignée solide et ergonomique facilite le transport du MX100, tout en protégeant son écran et ses connecteurs de mesure. Le moniteur est entièrement conçu de façon à réduire le temps d’indisponibilité et les coûts de réparation associés.
Robuste et adapté au transport
La structure du MX100 est résistante, son boîtier est fiable et son écran, adapté au milieu hospitalier, est en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass². Sa poignée solide et ergonomique facilite le transport du MX100, tout en protégeant son écran et ses connecteurs de mesure. Le moniteur est entièrement conçu de façon à réduire le temps d’indisponibilité et les coûts de réparation associés.
La structure du MX100 est résistante, son boîtier est fiable et son écran, adapté au milieu hospitalier, est en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass². Sa poignée solide et ergonomique facilite le transport du MX100, tout en protégeant son écran et ses connecteurs de mesure. Le moniteur est entièrement conçu de façon à réduire le temps d’indisponibilité et les coûts de réparation associés.
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Tout équipement entrant en contact avec vos patients doit répondre aux normes les plus élevées de votre établissement en matière de contrôle des infections. C’est pourquoi toutes les surfaces du MX100 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, y compris l’écran en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass. Vous pouvez utiliser des produits désinfectants agressifs³ sans risquer d’endommager vos moniteurs.
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Tout équipement entrant en contact avec vos patients doit répondre aux normes les plus élevées de votre établissement en matière de contrôle des infections. C’est pourquoi toutes les surfaces du MX100 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, y compris l’écran en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass. Vous pouvez utiliser des produits désinfectants agressifs³ sans risquer d’endommager vos moniteurs.
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Tout équipement entrant en contact avec vos patients doit répondre aux normes les plus élevées de votre établissement en matière de contrôle des infections. C’est pourquoi toutes les surfaces du MX100 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, y compris l’écran en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass. Vous pouvez utiliser des produits désinfectants agressifs³ sans risquer d’endommager vos moniteurs.
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
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Tout équipement entrant en contact avec vos patients doit répondre aux normes les plus élevées de votre établissement en matière de contrôle des infections. C’est pourquoi toutes les surfaces du MX100 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, y compris l’écran en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass. Vous pouvez utiliser des produits désinfectants agressifs³ sans risquer d’endommager vos moniteurs.
Protection de votre investissement
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Une interface de monitorage IntelliVue commune à tous les services et niveaux de soins réduit les besoins en formation. Le MX100 est compatible avec vos extensions de mesure IntelliVue, votre Centre d’information patient, votre infrastructure de réseau clinique ainsi que d’autres composants de monitorage⁴, ce qui facilite son intégration à vos systèmes de monitorage existants.
Protection de votre investissement
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Une interface de monitorage IntelliVue commune à tous les services et niveaux de soins réduit les besoins en formation. Le MX100 est compatible avec vos extensions de mesure IntelliVue, votre Centre d’information patient, votre infrastructure de réseau clinique ainsi que d’autres composants de monitorage⁴, ce qui facilite son intégration à vos systèmes de monitorage existants.
Adapté au transport de patients
Facile d’utilisation
Robuste et adapté au transport
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Conçu pour optimiser les processus de travail dans le cadre du transport de patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital⁶,⁷, le MX100 a fait l’objet de tests rigoureux conformément aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital⁸, y compris le test de la robustesse de ses composants internes avec les accessoires fixés. Cela facilite son utilisation dans le cadre des transports terrestres intrahospitaliers et des services médicaux d’urgence.
Adapté au transport de patients
Conçu pour optimiser les processus de travail dans le cadre du transport de patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital⁶,⁷, le MX100 a fait l’objet de tests rigoureux conformément aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital⁸, y compris le test de la robustesse de ses composants internes avec les accessoires fixés. Cela facilite son utilisation dans le cadre des transports terrestres intrahospitaliers et des services médicaux d’urgence.
Adapté au transport de patients
Conçu pour optimiser les processus de travail dans le cadre du transport de patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital⁶,⁷, le MX100 a fait l’objet de tests rigoureux conformément aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital⁸, y compris le test de la robustesse de ses composants internes avec les accessoires fixés. Cela facilite son utilisation dans le cadre des transports terrestres intrahospitaliers et des services médicaux d’urgence.
Conçu pour optimiser les processus de travail dans le cadre du transport de patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital⁶,⁷, le MX100 a fait l’objet de tests rigoureux conformément aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital⁸, y compris le test de la robustesse de ses composants internes avec les accessoires fixés. Cela facilite son utilisation dans le cadre des transports terrestres intrahospitaliers et des services médicaux d’urgence.
Facile d’utilisation
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Son écran tactile intuitif de 15,5 cm (6,1”) et son fonctionnement similaire à celui d’un smartphone font du IntelliVue MX100 un moniteur convivial et facile à utiliser. Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler un grand choix d’écrans adaptés à différentes situations cliniques. Chaque écran peut également être personnalisé afin d’afficher exactement les informations que vous souhaitez.
Facile d’utilisation
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Facile d’utilisation
Son écran tactile intuitif de 15,5 cm (6,1”) et son fonctionnement similaire à celui d’un smartphone font du IntelliVue MX100 un moniteur convivial et facile à utiliser. Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler un grand choix d’écrans adaptés à différentes situations cliniques. Chaque écran peut également être personnalisé afin d’afficher exactement les informations que vous souhaitez.
Son écran tactile intuitif de 15,5 cm (6,1”) et son fonctionnement similaire à celui d’un smartphone font du IntelliVue MX100 un moniteur convivial et facile à utiliser. Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler un grand choix d’écrans adaptés à différentes situations cliniques. Chaque écran peut également être personnalisé afin d’afficher exactement les informations que vous souhaitez.
Robuste et adapté au transport
Robuste et adapté au transport
La structure du MX100 est résistante, son boîtier est fiable et son écran, adapté au milieu hospitalier, est en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass². Sa poignée solide et ergonomique facilite le transport du MX100, tout en protégeant son écran et ses connecteurs de mesure. Le moniteur est entièrement conçu de façon à réduire le temps d’indisponibilité et les coûts de réparation associés.
Robuste et adapté au transport
La structure du MX100 est résistante, son boîtier est fiable et son écran, adapté au milieu hospitalier, est en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass². Sa poignée solide et ergonomique facilite le transport du MX100, tout en protégeant son écran et ses connecteurs de mesure. Le moniteur est entièrement conçu de façon à réduire le temps d’indisponibilité et les coûts de réparation associés.
Robuste et adapté au transport
La structure du MX100 est résistante, son boîtier est fiable et son écran, adapté au milieu hospitalier, est en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass². Sa poignée solide et ergonomique facilite le transport du MX100, tout en protégeant son écran et ses connecteurs de mesure. Le moniteur est entièrement conçu de façon à réduire le temps d’indisponibilité et les coûts de réparation associés.
La structure du MX100 est résistante, son boîtier est fiable et son écran, adapté au milieu hospitalier, est en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass². Sa poignée solide et ergonomique facilite le transport du MX100, tout en protégeant son écran et ses connecteurs de mesure. Le moniteur est entièrement conçu de façon à réduire le temps d’indisponibilité et les coûts de réparation associés.
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Tout équipement entrant en contact avec vos patients doit répondre aux normes les plus élevées de votre établissement en matière de contrôle des infections. C’est pourquoi toutes les surfaces du MX100 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, y compris l’écran en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass. Vous pouvez utiliser des produits désinfectants agressifs³ sans risquer d’endommager vos moniteurs.
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Tout équipement entrant en contact avec vos patients doit répondre aux normes les plus élevées de votre établissement en matière de contrôle des infections. C’est pourquoi toutes les surfaces du MX100 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, y compris l’écran en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass. Vous pouvez utiliser des produits désinfectants agressifs³ sans risquer d’endommager vos moniteurs.
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Tout équipement entrant en contact avec vos patients doit répondre aux normes les plus élevées de votre établissement en matière de contrôle des infections. C’est pourquoi toutes les surfaces du MX100 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, y compris l’écran en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass. Vous pouvez utiliser des produits désinfectants agressifs³ sans risquer d’endommager vos moniteurs.
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Résistance aux protocoles de contrôle des infections
Tout équipement entrant en contact avec vos patients doit répondre aux normes les plus élevées de votre établissement en matière de contrôle des infections. C’est pourquoi toutes les surfaces du MX100 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, y compris l’écran en verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass. Vous pouvez utiliser des produits désinfectants agressifs³ sans risquer d’endommager vos moniteurs.
Protection de votre investissement
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Une interface de monitorage IntelliVue commune à tous les services et niveaux de soins réduit les besoins en formation. Le MX100 est compatible avec vos extensions de mesure IntelliVue, votre Centre d’information patient, votre infrastructure de réseau clinique ainsi que d’autres composants de monitorage⁴, ce qui facilite son intégration à vos systèmes de monitorage existants.
Une interface de monitorage IntelliVue commune à tous les services et niveaux de soins réduit les besoins en formation. Le MX100 est compatible avec vos extensions de mesure IntelliVue, votre Centre d’information patient, votre infrastructure de réseau clinique ainsi que d’autres composants de monitorage⁴, ce qui facilite son intégration à vos systèmes de monitorage existants.
Écran couleur tactile multitouch, capacitif, à cristaux liquides et à matrice active
Taille
15,5 cm (6,1”)
Résolution
1 024 x 480
Nombre de courbes de paramètre
jusqu’à 5
Orientations possibles de l’écran
0° / 90° / 180°
Écran
Verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass
Mesures
Mesures
Poids
1,4 kg (options batterie et poignée incluses)
Standard
ECG
Respiration
PNI
SpO₂ (Philips FAST SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂ et Masimo rainbow SET SpO₂)
Taille (poignée incluse)
249 x 97 x 111 mm
En option :
2 pressions invasives, CO₂
Avec extensions de mesure IntelliVue
Jusqu’à 4 pressions invasives et 2 températures
CO₂ Microstream de Covidien
CO₂ par voie directe Respironics ou CO₂ par voie aspirative LoFlo
Batterie
Batterie
Capacité
5 heures (configuration de base⁵)
Robustesse
Robustesse
Désinfection
Matériaux de surface hautement résistants aux produits désinfectants
Robustesse mécanique
7M3
1. Contactez votre ingénieur commercial Philips pour obtenir des informations sur l’utilisation d’un réseau sans fil existant (802.11) ou d’un réseau IntelliVue Smart-hopping.
2. Corning et Gorilla sont des marques déposées de Corning Incorporated. Le verre antimicrobien Corning Gorilla Glass ne constitue pas une protection pour les utilisateurs et ne présente aucun avantage direct ou implicite pour la santé.
3. Pour obtenir la liste complète des agents recommandés, reportez-vous au Manuel d’utilisation du moniteur patient IntelliVue MX100.
4. Offre une rétrocompatibilité de plus de 6 ans avec les Centres d’information patient IntelliVue (une mise à niveau logicielle peut s’avérer nécessaire).
5. ECG/Resp, FAST SpO₂, PNI toutes les 15 minutes, luminosité optimale
Le moniteur MX100 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec le MX400 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Septembre 2018
Disponibilité variable suivant les pays.
Le MX100 peut être utilisé pour le transport terrestre, notamment en ambulance routière. Il n’est pas destiné à une utilisation dans des hélicoptères ou des avions. Veuillez consulter le manuel d’utilisation et la fiche technique pour connaître les normes de transport testées et validées.
Disponibilité des produits et/ou des fonctionnalités variable suivant les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître la disponibilité de la gamme complète.
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