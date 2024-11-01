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IntelliVue MX850

Moniteur de chevet

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Le moniteur IntelliVue MX850, avec ses capacités d’affichages multiples et multi-utilisateurs, est destiné à la prise en charge des patients les plus critiques et aux interventions les plus complexes, comme la chirurgie cardiothoracique ou de transplantation. Équipé d’un accès direct aux applications de votre établissement via HTML5, Citrix et l’iPC (PC intégré, en option), ce moniteur est également conçu avec des fonctions de cybersécurité telles que l’authentification des nœuds ainsi que le cryptage des données réseau, des rapports d’impression et des données connectées. En outre, il comprend un lecteur de carte RFID/NFC intégré.

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Caractéristiques
Optimisation de votre investissement
Optimisation de votre DPI

Optimisation de votre DPI

Le moniteur IntelliVue MX850 peut embarquer en option un PC intégré pour accéder aux données patients disponibles sur le DPI. En complément, l’application IntelliVue XDS, également en option, permet de visualiser à distance les données du moniteur et d’en prendre le contrôle si cette fonction est configurée.

Optimisation de votre DPI

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Moniteurs Philips récompensés
Conception axée sur le patient

Conception axée sur le patient

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.

Conception axée sur le patient

Conception axée sur le patient
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.

Conception axée sur le patient

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
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Moniteurs Philips récompensés
Conception axée sur le patient

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Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
Accès à l’ensemble des informations patient
Option PC intégré (iPC)

Option PC intégré (iPC)

L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.

Option PC intégré (iPC)

Option PC intégré (iPC)
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L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
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Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.

Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.

Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.
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Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

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Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020

Australian Good Design Awards 2020

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.

Australian Good Design Awards 2020

Australian Good Design Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.

Australian Good Design Awards 2020

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Australian Good Design Awards 2020
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Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020

Successful Design Awards China 2020

IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.

Successful Design Awards China 2020

Successful Design Awards China 2020
IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.

Successful Design Awards China 2020

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Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020

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Prise en charge efficace
Rationalisation des processus cliniques

Rationalisation des processus cliniques

Le moniteur patient MX850 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.

Rationalisation des processus cliniques

Rationalisation des processus cliniques
Le moniteur patient MX850 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.

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Le moniteur patient MX850 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
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Permet d’être attentif à toute évolution clinique significative
Optimisation de la gestion des alarmes

Optimisation de la gestion des alarmes

Le monitorage reste au cœur de ce moniteur innovant qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.

Optimisation de la gestion des alarmes

Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur de ce moniteur innovant qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.

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Permet de maintenir un niveau de cybersécurité élevé
Des mesures de cybersécurité puissantes

Des mesures de cybersécurité puissantes

Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.

Des mesures de cybersécurité puissantes

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Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.

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Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Assistance d’intégration
Assistance pour une intégration facilitée

Assistance pour une intégration facilitée

Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.

Assistance pour une intégration facilitée

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Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.

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Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.
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  • Accès à l’ensemble des informations patient
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Moniteurs Philips récompensés
Conception axée sur le patient

Conception axée sur le patient

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.

Conception axée sur le patient

Conception axée sur le patient
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.

Conception axée sur le patient

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
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Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
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Option PC intégré (iPC)

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L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.

Option PC intégré (iPC)

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L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.

Option PC intégré (iPC)

L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
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Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.

Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

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Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020

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Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
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Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020

Australian Good Design Awards 2020

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.

Australian Good Design Awards 2020

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Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.

Australian Good Design Awards 2020

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.
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Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020

Successful Design Awards China 2020

IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.

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Prise en charge efficace
Rationalisation des processus cliniques

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Le moniteur patient MX850 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.

Rationalisation des processus cliniques

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Rationalisation des processus cliniques

Le moniteur patient MX850 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
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Rationalisation des processus cliniques

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Le moniteur patient MX850 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
Permet d’être attentif à toute évolution clinique significative
Optimisation de la gestion des alarmes

Optimisation de la gestion des alarmes

Le monitorage reste au cœur de ce moniteur innovant qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.

Optimisation de la gestion des alarmes

Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur de ce moniteur innovant qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.

Optimisation de la gestion des alarmes

Le monitorage reste au cœur de ce moniteur innovant qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
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Permet d’être attentif à toute évolution clinique significative
Optimisation de la gestion des alarmes

Optimisation de la gestion des alarmes

Le monitorage reste au cœur de ce moniteur innovant qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
Permet de maintenir un niveau de cybersécurité élevé
Des mesures de cybersécurité puissantes

Des mesures de cybersécurité puissantes

Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.

Des mesures de cybersécurité puissantes

Des mesures de cybersécurité puissantes
Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.

Des mesures de cybersécurité puissantes

Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
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Permet de maintenir un niveau de cybersécurité élevé
Des mesures de cybersécurité puissantes

Des mesures de cybersécurité puissantes

Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Assistance d’intégration
Assistance pour une intégration facilitée

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Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.

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Fiche technique

Caractéristiques physiques
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Taille de l’écran
  • Grand écran 22 pouces
Résolution d’affichage
  • 1920 x 1080
Type d’écran
  • Full HD avec technologie tactile capacitive projetée (PCAP)
Nombre de courbes par écran
  • 16 courbes (max.)
Logements de la baie de modules
  • Jusqu’à 8 (avec 2 baies FMX-4)
Applications
  • Fonctionnalité d’application web native avec ou sans iPC
Vidéo
Vidéo
Cryptage vidéo via réseau LAN vers
  • Active Display¹ ou XDS
Alarmes
Alarmes
À distance via réseau LAN (crypté) vers
  • Active Display ou XDS
Ecran indépendant
Ecran indépendant
Nombre d’écrans indépendants
  • 2, toute combinaison Active Display¹ ou XDS prise en charge via un réseau LAN (crypté)
Mesures de cybersécurité
Mesures de cybersécurité
ID utilisateur/authentification
  • via RFID
Authentification des nœuds
  • via des certificats ; cryptage des données réseau, rapports d’impression et systèmes de fichiers
Client natif Citrix
  • Client natif Citrix
Caractéristiques physiques
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Taille de l’écran
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Résolution d’affichage
  • 1920 x 1080
Vidéo
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Cryptage vidéo via réseau LAN vers
  • Active Display¹ ou XDS
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Caractéristiques physiques
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Taille de l’écran
  • Grand écran 22 pouces
Résolution d’affichage
  • 1920 x 1080
Type d’écran
  • Full HD avec technologie tactile capacitive projetée (PCAP)
Nombre de courbes par écran
  • 16 courbes (max.)
Logements de la baie de modules
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Mesures de cybersécurité
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  • via RFID
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  • via des certificats ; cryptage des données réseau, rapports d’impression et systèmes de fichiers
Client natif Citrix
  • Client natif Citrix
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître la disponibilité de nos produits.
  • Le moniteur MX850 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec le MX850 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juillet 2020.

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