Le moniteur IntelliVue MX400 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.
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Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 9” (22 cm)
Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile 9” (22 cm). Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.
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Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Cette capacité d’ajustement est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur patient IntelliVue MX400 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs néonataux. La luminosité de l’écran s’adaptant aux conditions d’éclairage, le moniteur facilite le travail de l’équipe soignante en charge des soins d’aide au développement* en néonatalogie.
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Cette capacité d’ajustement est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur patient IntelliVue MX400 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs néonataux. La luminosité de l’écran s’adaptant aux conditions d’éclairage, le moniteur facilite le travail de l’équipe soignante en charge des soins d’aide au développement* en néonatalogie.
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Cette capacité d’ajustement est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur patient IntelliVue MX400 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs néonataux. La luminosité de l’écran s’adaptant aux conditions d’éclairage, le moniteur facilite le travail de l’équipe soignante en charge des soins d’aide au développement* en néonatalogie.
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Cette capacité d’ajustement est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur patient IntelliVue MX400 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs néonataux. La luminosité de l’écran s’adaptant aux conditions d’éclairage, le moniteur facilite le travail de l’équipe soignante en charge des soins d’aide au développement* en néonatalogie.
Options de connectivité
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Le moniteur IntelliVue MX400 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Le moniteur IntelliVue MX400 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
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Solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Le moniteur IntelliVue MX400 intègre des solutions cliniques avancées comprenant des outils permettant de résumer et visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples peuvent ainsi être visualisés simultanément en une représentation intuitive unique.
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
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Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Le moniteur IntelliVue MX400 intègre des solutions cliniques avancées comprenant des outils permettant de résumer et visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples peuvent ainsi être visualisés simultanément en une représentation intuitive unique.
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Le moniteur IntelliVue MX400 intègre des solutions cliniques avancées comprenant des outils permettant de résumer et visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples peuvent ainsi être visualisés simultanément en une représentation intuitive unique.
Options avancées
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Les processus de travail actuels doivent pouvoir être adaptés rapidement. Il est possible d’ajuster le moniteur IntelliVue MX400 en fonction de l’évolution de l’état du patient, de façon à répondre à la plupart des exigences de surveillance en soins intensifs. Ce moniteur peut être utilisé avec le Module multi-mesure MMX***, le module IntelliVue X3*** et les extensions de mesure Philips. Le moniteur IntelliVue MX400 est conçu pour simplifier les processus cliniques. De plus, il peut s’interfacer avec d’autres appareils de chevet**, ce qui évite d’utiliser un concentrateur de chevet ou un serveur d’interface.
***Ce moniteur est également compatible avec les modules MMS et IntelliVue X2.
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Les processus de travail actuels doivent pouvoir être adaptés rapidement. Il est possible d’ajuster le moniteur IntelliVue MX400 en fonction de l’évolution de l’état du patient, de façon à répondre à la plupart des exigences de surveillance en soins intensifs. Ce moniteur peut être utilisé avec le Module multi-mesure MMX***, le module IntelliVue X3*** et les extensions de mesure Philips. Le moniteur IntelliVue MX400 est conçu pour simplifier les processus cliniques. De plus, il peut s’interfacer avec d’autres appareils de chevet**, ce qui évite d’utiliser un concentrateur de chevet ou un serveur d’interface.
***Ce moniteur est également compatible avec les modules MMS et IntelliVue X2.
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Les processus de travail actuels doivent pouvoir être adaptés rapidement. Il est possible d’ajuster le moniteur IntelliVue MX400 en fonction de l’évolution de l’état du patient, de façon à répondre à la plupart des exigences de surveillance en soins intensifs. Ce moniteur peut être utilisé avec le Module multi-mesure MMX***, le module IntelliVue X3*** et les extensions de mesure Philips. Le moniteur IntelliVue MX400 est conçu pour simplifier les processus cliniques. De plus, il peut s’interfacer avec d’autres appareils de chevet**, ce qui évite d’utiliser un concentrateur de chevet ou un serveur d’interface.
***Ce moniteur est également compatible avec les modules MMS et IntelliVue X2.
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Les processus de travail actuels doivent pouvoir être adaptés rapidement. Il est possible d’ajuster le moniteur IntelliVue MX400 en fonction de l’évolution de l’état du patient, de façon à répondre à la plupart des exigences de surveillance en soins intensifs. Ce moniteur peut être utilisé avec le Module multi-mesure MMX***, le module IntelliVue X3*** et les extensions de mesure Philips. Le moniteur IntelliVue MX400 est conçu pour simplifier les processus cliniques. De plus, il peut s’interfacer avec d’autres appareils de chevet**, ce qui évite d’utiliser un concentrateur de chevet ou un serveur d’interface.
***Ce moniteur est également compatible avec les modules MMS et IntelliVue X2.
Appareil portable
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Les environnements de soins à criticité variable, comme les urgences, salles d’intervention et centres chirurgicaux, accueillent un flot régulier de patients. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie, le moniteur IntelliVue MX400 est suffisamment robuste pour faire face aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
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Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Cette capacité d’ajustement est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur patient IntelliVue MX400 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs néonataux. La luminosité de l’écran s’adaptant aux conditions d’éclairage, le moniteur facilite le travail de l’équipe soignante en charge des soins d’aide au développement* en néonatalogie.
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Cette capacité d’ajustement est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur patient IntelliVue MX400 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs néonataux. La luminosité de l’écran s’adaptant aux conditions d’éclairage, le moniteur facilite le travail de l’équipe soignante en charge des soins d’aide au développement* en néonatalogie.
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Cette capacité d’ajustement est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur patient IntelliVue MX400 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs néonataux. La luminosité de l’écran s’adaptant aux conditions d’éclairage, le moniteur facilite le travail de l’équipe soignante en charge des soins d’aide au développement* en néonatalogie.
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Cette capacité d’ajustement est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur patient IntelliVue MX400 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs néonataux. La luminosité de l’écran s’adaptant aux conditions d’éclairage, le moniteur facilite le travail de l’équipe soignante en charge des soins d’aide au développement* en néonatalogie.
Options de connectivité
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Le moniteur IntelliVue MX400 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Le moniteur IntelliVue MX400 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Le moniteur IntelliVue MX400 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Le moniteur IntelliVue MX400 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.
Solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Le moniteur IntelliVue MX400 intègre des solutions cliniques avancées comprenant des outils permettant de résumer et visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples peuvent ainsi être visualisés simultanément en une représentation intuitive unique.
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Le moniteur IntelliVue MX400 intègre des solutions cliniques avancées comprenant des outils permettant de résumer et visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples peuvent ainsi être visualisés simultanément en une représentation intuitive unique.
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Options avancées
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Les processus de travail actuels doivent pouvoir être adaptés rapidement. Il est possible d’ajuster le moniteur IntelliVue MX400 en fonction de l’évolution de l’état du patient, de façon à répondre à la plupart des exigences de surveillance en soins intensifs. Ce moniteur peut être utilisé avec le Module multi-mesure MMX***, le module IntelliVue X3*** et les extensions de mesure Philips. Le moniteur IntelliVue MX400 est conçu pour simplifier les processus cliniques. De plus, il peut s’interfacer avec d’autres appareils de chevet**, ce qui évite d’utiliser un concentrateur de chevet ou un serveur d’interface.
***Ce moniteur est également compatible avec les modules MMS et IntelliVue X2.
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Les processus de travail actuels doivent pouvoir être adaptés rapidement. Il est possible d’ajuster le moniteur IntelliVue MX400 en fonction de l’évolution de l’état du patient, de façon à répondre à la plupart des exigences de surveillance en soins intensifs. Ce moniteur peut être utilisé avec le Module multi-mesure MMX***, le module IntelliVue X3*** et les extensions de mesure Philips. Le moniteur IntelliVue MX400 est conçu pour simplifier les processus cliniques. De plus, il peut s’interfacer avec d’autres appareils de chevet**, ce qui évite d’utiliser un concentrateur de chevet ou un serveur d’interface.
***Ce moniteur est également compatible avec les modules MMS et IntelliVue X2.
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Les processus de travail actuels doivent pouvoir être adaptés rapidement. Il est possible d’ajuster le moniteur IntelliVue MX400 en fonction de l’évolution de l’état du patient, de façon à répondre à la plupart des exigences de surveillance en soins intensifs. Ce moniteur peut être utilisé avec le Module multi-mesure MMX***, le module IntelliVue X3*** et les extensions de mesure Philips. Le moniteur IntelliVue MX400 est conçu pour simplifier les processus cliniques. De plus, il peut s’interfacer avec d’autres appareils de chevet**, ce qui évite d’utiliser un concentrateur de chevet ou un serveur d’interface.
***Ce moniteur est également compatible avec les modules MMS et IntelliVue X2.
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Les processus de travail actuels doivent pouvoir être adaptés rapidement. Il est possible d’ajuster le moniteur IntelliVue MX400 en fonction de l’évolution de l’état du patient, de façon à répondre à la plupart des exigences de surveillance en soins intensifs. Ce moniteur peut être utilisé avec le Module multi-mesure MMX***, le module IntelliVue X3*** et les extensions de mesure Philips. Le moniteur IntelliVue MX400 est conçu pour simplifier les processus cliniques. De plus, il peut s’interfacer avec d’autres appareils de chevet**, ce qui évite d’utiliser un concentrateur de chevet ou un serveur d’interface.
***Ce moniteur est également compatible avec les modules MMS et IntelliVue X2.
Appareil portable
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Les environnements de soins à criticité variable, comme les urgences, salles d’intervention et centres chirurgicaux, accueillent un flot régulier de patients. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie, le moniteur IntelliVue MX400 est suffisamment robuste pour faire face aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
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Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Les environnements de soins à criticité variable, comme les urgences, salles d’intervention et centres chirurgicaux, accueillent un flot régulier de patients. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie, le moniteur IntelliVue MX400 est suffisamment robuste pour faire face aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
* Altimer, L. & Phillips, R. (2013) The Neonatal Integrative Developmental Care Model: Seven Neuroprotective Core Measures for Family Centered Developmental Care. NAINR: 13(1): 9-22
**Port(s) d’interface IntelliBridge requis. Pour plus d’informations, consultez la liste de compatibilité des appareils externes avec le module IntelliBridge EC10 la plus récente.
Le moniteur MX400 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec le MX400 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Janvier 2025.
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