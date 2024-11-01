Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Cette capacité d’ajustement est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur patient IntelliVue MX400 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs néonataux. La luminosité de l’écran s’adaptant aux conditions d’éclairage, le moniteur facilite le travail de l’équipe soignante en charge des soins d’aide au développement* en néonatalogie.