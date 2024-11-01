L’IntelliVue MX40 combine la technologie de pointe, le design intelligent et les fonctionnalités innovantes des produits Philips dans un dispositif suffisamment léger et compact pour garantir le confort de vos patients ambulatoires.
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Écran tactile couleur pour une surveillance optimale des patients
Affichez, en un seul geste, les réglages d’alarme actuels, l’historique des alarmes, ainsi que l’ECG, la SpO2 et autres paramètres vitaux du patient en temps réel, même lorsque celui-ci est en mouvement. Vous avez le choix entre cinq formats d’écran.
Écran tactile couleur pour une surveillance optimale des patients
Affichez, en un seul geste, les réglages d’alarme actuels, l’historique des alarmes, ainsi que l’ECG, la SpO2 et autres paramètres vitaux du patient en temps réel, même lorsque celui-ci est en mouvement. Vous avez le choix entre cinq formats d’écran.
Écran tactile couleur pour une surveillance optimale des patients
Affichez, en un seul geste, les réglages d’alarme actuels, l’historique des alarmes, ainsi que l’ECG, la SpO2 et autres paramètres vitaux du patient en temps réel, même lorsque celui-ci est en mouvement. Vous avez le choix entre cinq formats d’écran.
Options de sélection des alarmes
Options de gestion des alarmes adaptées à votre environnement
Le moniteur IntelliVue MX40 affiche les alarmes de l’ECG, de la SpO2, de la respiration par impédance et de la PNI. Les cliniciens peuvent décider que les alarmes se déclenchent ou non sur le MX40, mais aussi revoir et vérifier rapidement les alarmes au niveau du dispositif. Cette flexibilité permet de respecter toutes les politiques de gestion des alarmes adaptées aux différents environnements cliniques, sans devoir utiliser d’équipements supplémentaires.
Options de gestion des alarmes adaptées à votre environnement
Le moniteur IntelliVue MX40 affiche les alarmes de l’ECG, de la SpO2, de la respiration par impédance et de la PNI. Les cliniciens peuvent décider que les alarmes se déclenchent ou non sur le MX40, mais aussi revoir et vérifier rapidement les alarmes au niveau du dispositif. Cette flexibilité permet de respecter toutes les politiques de gestion des alarmes adaptées aux différents environnements cliniques, sans devoir utiliser d’équipements supplémentaires.
Options de gestion des alarmes adaptées à votre environnement
Le moniteur IntelliVue MX40 affiche les alarmes de l’ECG, de la SpO2, de la respiration par impédance et de la PNI. Les cliniciens peuvent décider que les alarmes se déclenchent ou non sur le MX40, mais aussi revoir et vérifier rapidement les alarmes au niveau du dispositif. Cette flexibilité permet de respecter toutes les politiques de gestion des alarmes adaptées aux différents environnements cliniques, sans devoir utiliser d’équipements supplémentaires.
Dispositifs de mesure sans fil IntelliVue
Dispositifs de mesure sans fil IntelliVue pour une connexion à distance
Le moniteur IntelliVue MX40 intègre les avancées cliniques et techniques qui vous permettront de rationaliser vos processus cliniques et d’améliorer la prise en charge, tout en permettant à vos patients de se déplacer librement. La connexion aux dispositifs de mesure sans fil IntelliVue via la technologie SRR vous permet de mesurer la pression non invasive ou la SpO2 sans câbles supplémentaires ni risque de trébucher (gestion des câbles simplifiée).
Dispositifs de mesure sans fil IntelliVue pour une connexion à distance
Le moniteur IntelliVue MX40 intègre les avancées cliniques et techniques qui vous permettront de rationaliser vos processus cliniques et d’améliorer la prise en charge, tout en permettant à vos patients de se déplacer librement. La connexion aux dispositifs de mesure sans fil IntelliVue via la technologie SRR vous permet de mesurer la pression non invasive ou la SpO2 sans câbles supplémentaires ni risque de trébucher (gestion des câbles simplifiée).
Dispositifs de mesure sans fil IntelliVue pour une connexion à distance
Le moniteur IntelliVue MX40 intègre les avancées cliniques et techniques qui vous permettront de rationaliser vos processus cliniques et d’améliorer la prise en charge, tout en permettant à vos patients de se déplacer librement. La connexion aux dispositifs de mesure sans fil IntelliVue via la technologie SRR vous permet de mesurer la pression non invasive ou la SpO2 sans câbles supplémentaires ni risque de trébucher (gestion des câbles simplifiée).
Mode veille
Mode veille pour le confort du patient
L’écran tactile couleur se met en veille pour économiser la batterie ; vous pouvez cependant le réactiver d’un simple geste pour permettre à l’équipe soignante de le consulter.
Mode veille pour le confort du patient
L’écran tactile couleur se met en veille pour économiser la batterie ; vous pouvez cependant le réactiver d’un simple geste pour permettre à l’équipe soignante de le consulter.
Mode veille pour le confort du patient
L’écran tactile couleur se met en veille pour économiser la batterie ; vous pouvez cependant le réactiver d’un simple geste pour permettre à l’équipe soignante de le consulter.
Facile à nettoyer
Facile à nettoyer pour réduire les risques de contamination croisée
Le moniteur IntelliVue MX40 a été conçu pour faciliter le nettoyage et favoriser la prévention des infections. En effet, son connecteur externe unique limite l’accumulation de salissures et de liquides. L’appareil est lisse et simple à essuyer ; le boîtier est compatible avec de nombreuses solutions de désinfection standard de base et puissantes, et peut-être stérilisé régulièrement. Philips fournit des jeux de fils d’électrodes réutilisables adaptés aux besoins hospitaliers.
Facile à nettoyer pour réduire les risques de contamination croisée
Le moniteur IntelliVue MX40 a été conçu pour faciliter le nettoyage et favoriser la prévention des infections. En effet, son connecteur externe unique limite l’accumulation de salissures et de liquides. L’appareil est lisse et simple à essuyer ; le boîtier est compatible avec de nombreuses solutions de désinfection standard de base et puissantes, et peut-être stérilisé régulièrement. Philips fournit des jeux de fils d’électrodes réutilisables adaptés aux besoins hospitaliers.
Facile à nettoyer pour réduire les risques de contamination croisée
Le moniteur IntelliVue MX40 a été conçu pour faciliter le nettoyage et favoriser la prévention des infections. En effet, son connecteur externe unique limite l’accumulation de salissures et de liquides. L’appareil est lisse et simple à essuyer ; le boîtier est compatible avec de nombreuses solutions de désinfection standard de base et puissantes, et peut-être stérilisé régulièrement. Philips fournit des jeux de fils d’électrodes réutilisables adaptés aux besoins hospitaliers.
Moniteur portatif
Moniteur portatif pour une plus grande liberté de mouvement
Grâce à un monitorage continu de l’ECG et de l’oxymétrie de pouls (en option), le moniteur IntelliVue MX40 assure la surveillance des patients requérant différents niveaux de soins, où qu’ils se trouvent dans l’hôpital. Les patients peuvent ainsi se déplacer librement dans le service.
Moniteur portatif pour une plus grande liberté de mouvement
Grâce à un monitorage continu de l’ECG et de l’oxymétrie de pouls (en option), le moniteur IntelliVue MX40 assure la surveillance des patients requérant différents niveaux de soins, où qu’ils se trouvent dans l’hôpital. Les patients peuvent ainsi se déplacer librement dans le service.
Moniteur portatif pour une plus grande liberté de mouvement
Grâce à un monitorage continu de l’ECG et de l’oxymétrie de pouls (en option), le moniteur IntelliVue MX40 assure la surveillance des patients requérant différents niveaux de soins, où qu’ils se trouvent dans l’hôpital. Les patients peuvent ainsi se déplacer librement dans le service.
Choix du type de batterie
Choix du type de batterie en fonction des préférences
L’appareil offre également un large choix de batteries : piles AA jetables ou batterie lithium-ion rechargeable Philips. Cette dernière solution permet de réduire le volume de déchets total et de préserver ainsi l’environnement. Les batteries rechargeables Philips vous permettent également de réduire les coûts récurrents liés à l’achat de piles.
Choix du type de batterie en fonction des préférences
L’appareil offre également un large choix de batteries : piles AA jetables ou batterie lithium-ion rechargeable Philips. Cette dernière solution permet de réduire le volume de déchets total et de préserver ainsi l’environnement. Les batteries rechargeables Philips vous permettent également de réduire les coûts récurrents liés à l’achat de piles.
Choix du type de batterie en fonction des préférences
L’appareil offre également un large choix de batteries : piles AA jetables ou batterie lithium-ion rechargeable Philips. Cette dernière solution permet de réduire le volume de déchets total et de préserver ainsi l’environnement. Les batteries rechargeables Philips vous permettent également de réduire les coûts récurrents liés à l’achat de piles.
Simplicité du contrôle d’identification
Contrôle d’identification simple des patients et de l’équipement
Il est essentiel de pouvoir identifier correctement les patients et les appareils. Les informations administratives sont affichées afin de vérifier que l’IntelliVue MX40 a été attribué au bon patient : ceci constitue un moyen de contrôle fiable après l’admission sur le Centre d’information IntelliVue.
Contrôle d’identification simple des patients et de l’équipement
Il est essentiel de pouvoir identifier correctement les patients et les appareils. Les informations administratives sont affichées afin de vérifier que l’IntelliVue MX40 a été attribué au bon patient : ceci constitue un moyen de contrôle fiable après l’admission sur le Centre d’information IntelliVue.
Contrôle d’identification simple des patients et de l’équipement
Il est essentiel de pouvoir identifier correctement les patients et les appareils. Les informations administratives sont affichées afin de vérifier que l’IntelliVue MX40 a été attribué au bon patient : ceci constitue un moyen de contrôle fiable après l’admission sur le Centre d’information IntelliVue.
Écran tactile couleur pour une surveillance optimale des patients
Affichez, en un seul geste, les réglages d’alarme actuels, l’historique des alarmes, ainsi que l’ECG, la SpO2 et autres paramètres vitaux du patient en temps réel, même lorsque celui-ci est en mouvement. Vous avez le choix entre cinq formats d’écran.
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Options de sélection des alarmes
Options de gestion des alarmes adaptées à votre environnement
Le moniteur IntelliVue MX40 affiche les alarmes de l’ECG, de la SpO2, de la respiration par impédance et de la PNI. Les cliniciens peuvent décider que les alarmes se déclenchent ou non sur le MX40, mais aussi revoir et vérifier rapidement les alarmes au niveau du dispositif. Cette flexibilité permet de respecter toutes les politiques de gestion des alarmes adaptées aux différents environnements cliniques, sans devoir utiliser d’équipements supplémentaires.
Options de gestion des alarmes adaptées à votre environnement
Le moniteur IntelliVue MX40 affiche les alarmes de l’ECG, de la SpO2, de la respiration par impédance et de la PNI. Les cliniciens peuvent décider que les alarmes se déclenchent ou non sur le MX40, mais aussi revoir et vérifier rapidement les alarmes au niveau du dispositif. Cette flexibilité permet de respecter toutes les politiques de gestion des alarmes adaptées aux différents environnements cliniques, sans devoir utiliser d’équipements supplémentaires.
Options de gestion des alarmes adaptées à votre environnement
Le moniteur IntelliVue MX40 affiche les alarmes de l’ECG, de la SpO2, de la respiration par impédance et de la PNI. Les cliniciens peuvent décider que les alarmes se déclenchent ou non sur le MX40, mais aussi revoir et vérifier rapidement les alarmes au niveau du dispositif. Cette flexibilité permet de respecter toutes les politiques de gestion des alarmes adaptées aux différents environnements cliniques, sans devoir utiliser d’équipements supplémentaires.
Dispositifs de mesure sans fil IntelliVue
Dispositifs de mesure sans fil IntelliVue pour une connexion à distance
Le moniteur IntelliVue MX40 intègre les avancées cliniques et techniques qui vous permettront de rationaliser vos processus cliniques et d’améliorer la prise en charge, tout en permettant à vos patients de se déplacer librement. La connexion aux dispositifs de mesure sans fil IntelliVue via la technologie SRR vous permet de mesurer la pression non invasive ou la SpO2 sans câbles supplémentaires ni risque de trébucher (gestion des câbles simplifiée).
Dispositifs de mesure sans fil IntelliVue pour une connexion à distance
Le moniteur IntelliVue MX40 intègre les avancées cliniques et techniques qui vous permettront de rationaliser vos processus cliniques et d’améliorer la prise en charge, tout en permettant à vos patients de se déplacer librement. La connexion aux dispositifs de mesure sans fil IntelliVue via la technologie SRR vous permet de mesurer la pression non invasive ou la SpO2 sans câbles supplémentaires ni risque de trébucher (gestion des câbles simplifiée).
Dispositifs de mesure sans fil IntelliVue pour une connexion à distance
Le moniteur IntelliVue MX40 intègre les avancées cliniques et techniques qui vous permettront de rationaliser vos processus cliniques et d’améliorer la prise en charge, tout en permettant à vos patients de se déplacer librement. La connexion aux dispositifs de mesure sans fil IntelliVue via la technologie SRR vous permet de mesurer la pression non invasive ou la SpO2 sans câbles supplémentaires ni risque de trébucher (gestion des câbles simplifiée).
Mode veille
Mode veille pour le confort du patient
L’écran tactile couleur se met en veille pour économiser la batterie ; vous pouvez cependant le réactiver d’un simple geste pour permettre à l’équipe soignante de le consulter.
Mode veille pour le confort du patient
L’écran tactile couleur se met en veille pour économiser la batterie ; vous pouvez cependant le réactiver d’un simple geste pour permettre à l’équipe soignante de le consulter.
Mode veille pour le confort du patient
L’écran tactile couleur se met en veille pour économiser la batterie ; vous pouvez cependant le réactiver d’un simple geste pour permettre à l’équipe soignante de le consulter.
Facile à nettoyer
Facile à nettoyer pour réduire les risques de contamination croisée
Le moniteur IntelliVue MX40 a été conçu pour faciliter le nettoyage et favoriser la prévention des infections. En effet, son connecteur externe unique limite l’accumulation de salissures et de liquides. L’appareil est lisse et simple à essuyer ; le boîtier est compatible avec de nombreuses solutions de désinfection standard de base et puissantes, et peut-être stérilisé régulièrement. Philips fournit des jeux de fils d’électrodes réutilisables adaptés aux besoins hospitaliers.
Facile à nettoyer pour réduire les risques de contamination croisée
Le moniteur IntelliVue MX40 a été conçu pour faciliter le nettoyage et favoriser la prévention des infections. En effet, son connecteur externe unique limite l’accumulation de salissures et de liquides. L’appareil est lisse et simple à essuyer ; le boîtier est compatible avec de nombreuses solutions de désinfection standard de base et puissantes, et peut-être stérilisé régulièrement. Philips fournit des jeux de fils d’électrodes réutilisables adaptés aux besoins hospitaliers.
Facile à nettoyer pour réduire les risques de contamination croisée
Le moniteur IntelliVue MX40 a été conçu pour faciliter le nettoyage et favoriser la prévention des infections. En effet, son connecteur externe unique limite l’accumulation de salissures et de liquides. L’appareil est lisse et simple à essuyer ; le boîtier est compatible avec de nombreuses solutions de désinfection standard de base et puissantes, et peut-être stérilisé régulièrement. Philips fournit des jeux de fils d’électrodes réutilisables adaptés aux besoins hospitaliers.
Moniteur portatif
Moniteur portatif pour une plus grande liberté de mouvement
Grâce à un monitorage continu de l’ECG et de l’oxymétrie de pouls (en option), le moniteur IntelliVue MX40 assure la surveillance des patients requérant différents niveaux de soins, où qu’ils se trouvent dans l’hôpital. Les patients peuvent ainsi se déplacer librement dans le service.
Moniteur portatif pour une plus grande liberté de mouvement
Grâce à un monitorage continu de l’ECG et de l’oxymétrie de pouls (en option), le moniteur IntelliVue MX40 assure la surveillance des patients requérant différents niveaux de soins, où qu’ils se trouvent dans l’hôpital. Les patients peuvent ainsi se déplacer librement dans le service.
Moniteur portatif pour une plus grande liberté de mouvement
Grâce à un monitorage continu de l’ECG et de l’oxymétrie de pouls (en option), le moniteur IntelliVue MX40 assure la surveillance des patients requérant différents niveaux de soins, où qu’ils se trouvent dans l’hôpital. Les patients peuvent ainsi se déplacer librement dans le service.
Choix du type de batterie
Choix du type de batterie en fonction des préférences
L’appareil offre également un large choix de batteries : piles AA jetables ou batterie lithium-ion rechargeable Philips. Cette dernière solution permet de réduire le volume de déchets total et de préserver ainsi l’environnement. Les batteries rechargeables Philips vous permettent également de réduire les coûts récurrents liés à l’achat de piles.
Choix du type de batterie en fonction des préférences
L’appareil offre également un large choix de batteries : piles AA jetables ou batterie lithium-ion rechargeable Philips. Cette dernière solution permet de réduire le volume de déchets total et de préserver ainsi l’environnement. Les batteries rechargeables Philips vous permettent également de réduire les coûts récurrents liés à l’achat de piles.
Choix du type de batterie en fonction des préférences
L’appareil offre également un large choix de batteries : piles AA jetables ou batterie lithium-ion rechargeable Philips. Cette dernière solution permet de réduire le volume de déchets total et de préserver ainsi l’environnement. Les batteries rechargeables Philips vous permettent également de réduire les coûts récurrents liés à l’achat de piles.
Simplicité du contrôle d’identification
Contrôle d’identification simple des patients et de l’équipement
Il est essentiel de pouvoir identifier correctement les patients et les appareils. Les informations administratives sont affichées afin de vérifier que l’IntelliVue MX40 a été attribué au bon patient : ceci constitue un moyen de contrôle fiable après l’admission sur le Centre d’information IntelliVue.
Contrôle d’identification simple des patients et de l’équipement
Il est essentiel de pouvoir identifier correctement les patients et les appareils. Les informations administratives sont affichées afin de vérifier que l’IntelliVue MX40 a été attribué au bon patient : ceci constitue un moyen de contrôle fiable après l’admission sur le Centre d’information IntelliVue.
Contrôle d’identification simple des patients et de l’équipement
Il est essentiel de pouvoir identifier correctement les patients et les appareils. Les informations administratives sont affichées afin de vérifier que l’IntelliVue MX40 a été attribué au bon patient : ceci constitue un moyen de contrôle fiable après l’admission sur le Centre d’information IntelliVue.
Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Les Moniteurs IntelliVue sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les moniteurs Inellivue sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Juillet 2018
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