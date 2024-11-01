Options de gestion des alarmes adaptées à votre environnement

Le moniteur IntelliVue MX40 affiche les alarmes de l’ECG, de la SpO2, de la respiration par impédance et de la PNI. Les cliniciens peuvent décider que les alarmes se déclenchent ou non sur le MX40, mais aussi revoir et vérifier rapidement les alarmes au niveau du dispositif. Cette flexibilité permet de respecter toutes les politiques de gestion des alarmes adaptées aux différents environnements cliniques, sans devoir utiliser d’équipements supplémentaires.