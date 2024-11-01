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Technologie Smart-hopping

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Afin d’assurer une bonne connexion entre le poste central et les appareils de télémétrie, le système de télémétrie IntelliVue utilise la technologie Smart-hopping, adaptée d’un protocole de communications vocales. Celle-ci offre un système évolutif ainsi que des connexions de qualité.

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Changements de fréquence

Les appareils restent connectés grâce aux changements de fréquence

Grâce à la technologie Smart-hopping, un émetteur-récepteur change de fréquence uniquement pour éviter les interférences ou utiliser un signal plus puissant.

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Utilisation efficace de la bande passante

Une utilisation efficace de la bande passante permet la connexion simultanée de plusieurs utilisateu

Le réseau IntelliVue Smart-hopping est une infrastructure sans fil partagée. Conçu pour les moniteurs patient IntelliVue portatifs et de chevet, il établit une communication bidirectionnelle entre les appareils IntelliVue et le Centre d’information IntelliVue. Il est évolutif et compatible avec les réseaux 802.11, les systèmes de télémétrie UHF et jusqu’à 1 024 appareils.

Une utilisation efficace de la bande passante permet la connexion simultanée de plusieurs utilisateu

Le réseau IntelliVue Smart-hopping est une infrastructure sans fil partagée. Conçu pour les moniteurs patient IntelliVue portatifs et de chevet, il établit une communication bidirectionnelle entre les appareils IntelliVue et le Centre d’information IntelliVue. Il est évolutif et compatible avec les réseaux 802.11, les systèmes de télémétrie UHF et jusqu’à 1 024 appareils.

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Les Moniteurs IntelliVue sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les moniteurs Inellivue sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Juillet 2018

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