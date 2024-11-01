Une utilisation efficace de la bande passante permet la connexion simultanée de plusieurs utilisateu

Le réseau IntelliVue Smart-hopping est une infrastructure sans fil partagée. Conçu pour les moniteurs patient IntelliVue portatifs et de chevet, il établit une communication bidirectionnelle entre les appareils IntelliVue et le Centre d’information IntelliVue. Il est évolutif et compatible avec les réseaux 802.11, les systèmes de télémétrie UHF et jusqu’à 1 024 appareils.