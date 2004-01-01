IntelliVue AD75 Active Display

L’IntelliVue Active Display AD75 est un écran indépendant, équipé d’une fonction d’alarme en temps réel, conçu pour être utilisé avec des moniteurs IntelliVue spécifiques. Il comporte un écran LCD (TFT) de 19” (469 mm) à liaison optique avec technologie PCAP et son panneau extérieur est similaire à celui du moniteur patient MX750. L’Active Display AD75 se connecte à un moniteur hôte via une connexion LAN et dispose de 4 ports USB dédiés à la connexion de dispositifs de pointage USB HID compatibles. Sa face avant intègre un dispositif sans contact d’identification et de communication utilisant la technologie RFID. Lorsqu’il est connecté à un moniteur patient, l’Active Display AD75 peut afficher le même nombre de courbes que le moniteur. S’il est installé à proximité du moniteur, les alarmes sonores de l’écran peuvent être désactivées. S’il est installé à distance du moniteur patient situé dans la chambre, le son du moniteur peut être désactivé, tandis que l’écran prend en charge les alarmes sonores.