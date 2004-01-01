L’IntelliVue Active Display AD75 est un écran indépendant, équipé d’une fonction d’alarme en temps réel, conçu pour être utilisé avec des moniteurs IntelliVue spécifiques. Il comporte un écran LCD (TFT) de 19” (469 mm) à liaison optique avec technologie PCAP et son panneau extérieur est similaire à celui du moniteur patient MX750. L’Active Display AD75 se connecte à un moniteur hôte via une connexion LAN et dispose de 4 ports USB dédiés à la connexion de dispositifs de pointage USB HID compatibles. Sa face avant intègre un dispositif sans contact d’identification et de communication utilisant la technologie RFID. Lorsqu’il est connecté à un moniteur patient, l’Active Display AD75 peut afficher le même nombre de courbes que le moniteur. S’il est installé à proximité du moniteur, les alarmes sonores de l’écran peuvent être désactivées. S’il est installé à distance du moniteur patient situé dans la chambre, le son du moniteur peut être désactivé, tandis que l’écran prend en charge les alarmes sonores.
Interface utilisateur IntelliVue conçue pour une adaptation rapide
Le fonctionnement de l’interface utilisateur graphique est rapide et intuitif afin que les utilisateurs apprennent rapidement à se servir du dispositif. Les icônes peuvent être configurées directement sur l’écran pour faciliter l’exécution des tâches de monitorage. Les courbes et valeurs numériques adoptent un code couleur personnalisable.
Alarme sonore à distance
Alarmes désactivées dans la chambre du patient
Lorsque l’écran Active Display est installé en dehors de la chambre du patient, il reçoit les alarmes du moniteur et annonce ces alarmes. Ainsi, les alarmes sonores sont désactivées dans la chambre du patient afin que ce dernier ne soit pas dérangé par le bruit.
Lorsque l’écran Active Display est installé en dehors de la chambre du patient, il reçoit les alarmes du moniteur et annonce ces alarmes. Ainsi, les alarmes sonores sont désactivées dans la chambre du patient afin que ce dernier ne soit pas dérangé par le bruit.
Commandes de l’écran tactile
Technologie tactile capacitive
Les écrans AD75 et AD85 Active Display disposent d’une technologie tactile capacitive prenant en charge la technologie multitouch et les gestes de glissement (comme sur les smartphones). Ces écrans sont également dotés de l’identification sans contact intégrée et d’un dispositif de communication en champ proche basé sur la technologie RFID.
Les écrans AD75 et AD85 Active Display disposent d’une technologie tactile capacitive prenant en charge la technologie multitouch et les gestes de glissement (comme sur les smartphones). Ces écrans sont également dotés de l’identification sans contact intégrée et d’un dispositif de communication en champ proche basé sur la technologie RFID.
Alarmes visuelles et sonores
Alarmes signalées en temps réel
Les écrans AD75 et AD85 disposent de voyants d’alarme intégrés et d’un haut-parleur vérifié qui peut annoncer les alarmes en temps réel. Lorsque le patient souffre d’une infection, ces écrans permettent de recevoir les alarmes et de réagir en conséquence en dehors de la chambre du patient. Ainsi, le personnel soignant n’a plus besoin de se rendre dans la chambre uniquement pour résoudre l’alarme.
Les écrans AD75 et AD85 disposent de voyants d’alarme intégrés et d’un haut-parleur vérifié qui peut annoncer les alarmes en temps réel. Lorsque le patient souffre d’une infection, ces écrans permettent de recevoir les alarmes et de réagir en conséquence en dehors de la chambre du patient. Ainsi, le personnel soignant n’a plus besoin de se rendre dans la chambre uniquement pour résoudre l’alarme.
Grand écran affichant les courbes et données
Données haute-fidélité
L’écran AD75 Active Display est un écran couleur LCD lumineux de 19 pouces doté de la même résolution que le moniteur patient. Ainsi, les courbes qui s’affichent ne sont pas déformées. De plus, cet écran à grand angle offre au personnel soignant un aperçu des paramètres vitaux du patient avec presque n’importe quel angle de vue.
L’écran AD75 Active Display est un écran couleur LCD lumineux de 19 pouces doté de la même résolution que le moniteur patient. Ainsi, les courbes qui s’affichent ne sont pas déformées. De plus, cet écran à grand angle offre au personnel soignant un aperçu des paramètres vitaux du patient avec presque n’importe quel angle de vue.
Personnalisez l’écran pour qu’il soit adapté à votre travail
Des écrans personnalisables pour plus de flexibilité
L’affichage flexible de l’écran vous permet de le personnaliser pour qu’il réponde à vos besoins (par exemple, superposition des courbes ou ajustement dynamique de l’amplitude de la courbe en fonction du nombre de courbes configuré pour cette surface). Consultez les données que vous souhaitez selon vos besoins.
Personnalisez l’écran pour qu’il soit adapté à votre travail
Interface utilisateur IntelliVue conçue pour une adaptation rapide
Le fonctionnement de l’interface utilisateur graphique est rapide et intuitif afin que les utilisateurs apprennent rapidement à se servir du dispositif. Les icônes peuvent être configurées directement sur l’écran pour faciliter l’exécution des tâches de monitorage. Les courbes et valeurs numériques adoptent un code couleur personnalisable.
Alarme sonore à distance
Alarmes désactivées dans la chambre du patient
Lorsque l’écran Active Display est installé en dehors de la chambre du patient, il reçoit les alarmes du moniteur et annonce ces alarmes. Ainsi, les alarmes sonores sont désactivées dans la chambre du patient afin que ce dernier ne soit pas dérangé par le bruit.
Lorsque l’écran Active Display est installé en dehors de la chambre du patient, il reçoit les alarmes du moniteur et annonce ces alarmes. Ainsi, les alarmes sonores sont désactivées dans la chambre du patient afin que ce dernier ne soit pas dérangé par le bruit.
Commandes de l’écran tactile
Technologie tactile capacitive
Les écrans AD75 et AD85 Active Display disposent d’une technologie tactile capacitive prenant en charge la technologie multitouch et les gestes de glissement (comme sur les smartphones). Ces écrans sont également dotés de l’identification sans contact intégrée et d’un dispositif de communication en champ proche basé sur la technologie RFID.
Les écrans AD75 et AD85 Active Display disposent d’une technologie tactile capacitive prenant en charge la technologie multitouch et les gestes de glissement (comme sur les smartphones). Ces écrans sont également dotés de l’identification sans contact intégrée et d’un dispositif de communication en champ proche basé sur la technologie RFID.
Alarmes visuelles et sonores
Alarmes signalées en temps réel
Les écrans AD75 et AD85 disposent de voyants d’alarme intégrés et d’un haut-parleur vérifié qui peut annoncer les alarmes en temps réel. Lorsque le patient souffre d’une infection, ces écrans permettent de recevoir les alarmes et de réagir en conséquence en dehors de la chambre du patient. Ainsi, le personnel soignant n’a plus besoin de se rendre dans la chambre uniquement pour résoudre l’alarme.
Les écrans AD75 et AD85 disposent de voyants d’alarme intégrés et d’un haut-parleur vérifié qui peut annoncer les alarmes en temps réel. Lorsque le patient souffre d’une infection, ces écrans permettent de recevoir les alarmes et de réagir en conséquence en dehors de la chambre du patient. Ainsi, le personnel soignant n’a plus besoin de se rendre dans la chambre uniquement pour résoudre l’alarme.
Grand écran affichant les courbes et données
Données haute-fidélité
L’écran AD75 Active Display est un écran couleur LCD lumineux de 19 pouces doté de la même résolution que le moniteur patient. Ainsi, les courbes qui s’affichent ne sont pas déformées. De plus, cet écran à grand angle offre au personnel soignant un aperçu des paramètres vitaux du patient avec presque n’importe quel angle de vue.
L’écran AD75 Active Display est un écran couleur LCD lumineux de 19 pouces doté de la même résolution que le moniteur patient. Ainsi, les courbes qui s’affichent ne sont pas déformées. De plus, cet écran à grand angle offre au personnel soignant un aperçu des paramètres vitaux du patient avec presque n’importe quel angle de vue.
Personnalisez l’écran pour qu’il soit adapté à votre travail
Des écrans personnalisables pour plus de flexibilité
L’affichage flexible de l’écran vous permet de le personnaliser pour qu’il réponde à vos besoins (par exemple, superposition des courbes ou ajustement dynamique de l’amplitude de la courbe en fonction du nombre de courbes configuré pour cette surface). Consultez les données que vous souhaitez selon vos besoins.
Personnalisez l’écran pour qu’il soit adapté à votre travail
Écran couleur LCD (TFT) à matrice active de 19” (469 mm)
Résolution de l’écran
1 920 x 1 080 (Full HD)
Conditions de fonctionnement
Conditions de fonctionnement
Température (sans l’iPC)
0 à 40 °C
Température (avec l’iPC)
0 à 35 °C
Stockage
-20 à 60 °C
Altitude de fonctionnement
-500 à 3 000 m
Altitude de stockage
-500 à 4 600 m
Les solutions de monitorage IntelliVue , AD75 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. elles sont destinées à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Fevrier 2025
