Avertissement

**Port(s) d’interface IntelliBridge requis. Pour plus d’informations, consultez la liste la plus récente de compatibilité des appareils externes avec le module IntelliBridge EC10.

Le moniteur MX450 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec le MX450 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Decembre 2025.