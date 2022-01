Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Les dossiers patient informatisés représentent une charge financière considérable. Le moniteur IntelliVue MX550 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.