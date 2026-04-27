Avertissement

*Port(s) d’interface IntelliBridge requis. Pour plus d’informations, consultez la liste de compatibilité des appareils externes avec le module IntelliBridge EC10 la plus récente.

Le moniteur MX550 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec le MX550 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2025.