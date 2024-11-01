L’IntelliVue MX750 est le moniteur patient le plus performant de la gamme IntelliVue en termes de soins intensifs. Il couvre un grand nombre de cas cliniques et d’applications dans le domaine des soins intensifs et de l’anesthésie. Offrant un accès direct aux applications de votre établissement via HTML5, Citrix et le PC intégré (en option), ce moniteur intègre également des caractéristiques de cybersécurité telles que l’authentification des nœuds ainsi que le cryptage des données réseau, des rapports d’impression et des données connectées. En outre, il comprend un lecteur de carte RFID/NFC intégré.
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Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
Conception axée sur le patient
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
Conception axée sur le patient
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
Accès à l’ensemble des informations patient
Option PC intégré (iPC)
L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
Option PC intégré (iPC)
L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
Option PC intégré (iPC)
L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.
Australian Good Design Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.
Australian Good Design Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.
Prise en charge efficace
Rationalisation des processus cliniques
Le moniteur patient IntelliVue MX750 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
Rationalisation des processus cliniques
Le moniteur patient IntelliVue MX750 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
Rationalisation des processus cliniques
Le moniteur patient IntelliVue MX750 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
Le moniteur patient IntelliVue MX750 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
Permet d’être attentif à toute évolution clinique significative
Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur du moniteur IntelliVue MX750 qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur du moniteur IntelliVue MX750 qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur du moniteur IntelliVue MX750 qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
Permet d’être attentif à toute évolution clinique significative
Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur du moniteur IntelliVue MX750 qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
Optimisation de votre investissement
Optimisation de votre DPI
Le moniteur IntelliVue MX750 peut embarquer en option un PC intégré pour accéder aux données patients disponibles sur le DPI. En complément, l’application IntelliVue XDS, également en option, permet de visualiser à distance les données du moniteur et d’en prendre le contrôle si cette fonction est configurée.
Optimisation de votre DPI
Le moniteur IntelliVue MX750 peut embarquer en option un PC intégré pour accéder aux données patients disponibles sur le DPI. En complément, l’application IntelliVue XDS, également en option, permet de visualiser à distance les données du moniteur et d’en prendre le contrôle si cette fonction est configurée.
Optimisation de votre DPI
Le moniteur IntelliVue MX750 peut embarquer en option un PC intégré pour accéder aux données patients disponibles sur le DPI. En complément, l’application IntelliVue XDS, également en option, permet de visualiser à distance les données du moniteur et d’en prendre le contrôle si cette fonction est configurée.
Le moniteur IntelliVue MX750 peut embarquer en option un PC intégré pour accéder aux données patients disponibles sur le DPI. En complément, l’application IntelliVue XDS, également en option, permet de visualiser à distance les données du moniteur et d’en prendre le contrôle si cette fonction est configurée.
Permet de maintenir un niveau de cybersécurité élevé
Des mesures de cybersécurité puissantes
Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Des mesures de cybersécurité puissantes
Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Des mesures de cybersécurité puissantes
Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Permet de maintenir un niveau de cybersécurité élevé
Des mesures de cybersécurité puissantes
Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Assistance d’intégration
Assistance pour une intégration facilitée
Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.
Assistance pour une intégration facilitée
Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.
Assistance pour une intégration facilitée
Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.
Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
Conception axée sur le patient
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
Conception axée sur le patient
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.
Accès à l’ensemble des informations patient
Option PC intégré (iPC)
L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
Option PC intégré (iPC)
L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
Option PC intégré (iPC)
L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
L’iPC vous donne accès à des informations patient exhaustives provenant de sources telles que le système ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia). De plus, l’iPC utilise un système d’exploitation Windows® standard, il est donc compatible avec votre environnement informatique et vous donne accès à toutes les solutions d’informatique médicale de votre réseau hospitalier.
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le Bronze Award du DFA Design for Asia 2020, dans la catégorie Product & Industrial Design (conception de produits et conception industrielle). Ce concours évalue la qualité globale de conception, l’innovation, la simplicité d’utilisation, l’esthétique, la durabilité, l’impact en Asie, ainsi que le succès commercial et sociétal.
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.
Australian Good Design Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.
Australian Good Design Awards 2020
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.
Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par l’Australian Good Design Award en 2020. Ce concours présente les meilleures conceptions et innovations à un public international. Il est reconnu par la World Design Organization en tant que programme australien le plus prestigieux de promotion internationale en matière de conception.
Prise en charge efficace
Rationalisation des processus cliniques
Le moniteur patient IntelliVue MX750 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
Rationalisation des processus cliniques
Le moniteur patient IntelliVue MX750 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
Rationalisation des processus cliniques
Le moniteur patient IntelliVue MX750 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
Le moniteur patient IntelliVue MX750 fait converger les domaines clinique et informatique afin de simplifier les processus de travail des cliniciens grâce à un accès direct à toutes les solutions permettant d’assurer une prise en charge efficace. Par exemple, il permet de se connecter à de nombreux équipements, tels que des appareils d’anesthésie et des ventilateurs.
Permet d’être attentif à toute évolution clinique significative
Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur du moniteur IntelliVue MX750 qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur du moniteur IntelliVue MX750 qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur du moniteur IntelliVue MX750 qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
Permet d’être attentif à toute évolution clinique significative
Optimisation de la gestion des alarmes
Le monitorage reste au cœur du moniteur IntelliVue MX750 qui dispose de fonctions vous permettant de vous concentrer sur les évolutions significatives, grâce à une gestion améliorée des alarmes. La surveillance avancée des événements donne aux cliniciens la possibilité de créer des alertes reposant sur des règles afin de détecter les évolutions significatives de l’état des patients, tandis que le système vous laisse personnaliser facilement les alarmes et les transmettre via le système de communication de l’établissement.
Optimisation de votre investissement
Optimisation de votre DPI
Le moniteur IntelliVue MX750 peut embarquer en option un PC intégré pour accéder aux données patients disponibles sur le DPI. En complément, l’application IntelliVue XDS, également en option, permet de visualiser à distance les données du moniteur et d’en prendre le contrôle si cette fonction est configurée.
Optimisation de votre DPI
Le moniteur IntelliVue MX750 peut embarquer en option un PC intégré pour accéder aux données patients disponibles sur le DPI. En complément, l’application IntelliVue XDS, également en option, permet de visualiser à distance les données du moniteur et d’en prendre le contrôle si cette fonction est configurée.
Optimisation de votre DPI
Le moniteur IntelliVue MX750 peut embarquer en option un PC intégré pour accéder aux données patients disponibles sur le DPI. En complément, l’application IntelliVue XDS, également en option, permet de visualiser à distance les données du moniteur et d’en prendre le contrôle si cette fonction est configurée.
Le moniteur IntelliVue MX750 peut embarquer en option un PC intégré pour accéder aux données patients disponibles sur le DPI. En complément, l’application IntelliVue XDS, également en option, permet de visualiser à distance les données du moniteur et d’en prendre le contrôle si cette fonction est configurée.
Permet de maintenir un niveau de cybersécurité élevé
Des mesures de cybersécurité puissantes
Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Des mesures de cybersécurité puissantes
Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Des mesures de cybersécurité puissantes
Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Permet de maintenir un niveau de cybersécurité élevé
Des mesures de cybersécurité puissantes
Il est essentiel d’assurer un niveau de cybersécurité élevé tout en permettant aux cliniciens d’accéder efficacement aux informations. Le moniteur patient IntelliVue MX850 offre des fonctionnalités telles que l’authentification des nœuds par certificat et le cryptage des données réseau, des systèmes de fichiers, des rapports d’impression, des données provenant de l’écran distant ainsi que des commandes à distance.
Assistance d’intégration
Assistance pour une intégration facilitée
Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.
Assistance pour une intégration facilitée
Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.
Assistance pour une intégration facilitée
Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.
Parallèlement à ces aspects technologiques, nous pouvons également vous accompagner dans l’intégration de nos solutions à votre réseau. En effet, nous nous appuyons sur plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’informatique appliquée à la santé – ce qui signifie que, quels que soient vos défis en matière d’intégration, nous sommes prêts et en mesure de répondre à vos besoins.
Full HD avec technologie tactile capacitive projetée (PCAP)
Nombre de courbes par écran
12 courbes (max.)
Logements de la baie de modules
Jusqu’à 8 (avec 2 baies FMX-4)
Applications
Fonctionnalité d’application Web native, sans iPC
Vidéo
Vidéo
Cryptage vidéo via réseau LAN vers
Active Display¹ ou XDS
Alarmes
Alarmes
À distance via réseau LAN (crypté) vers
Active Display¹ ou XDS
Ecran indépendant
Ecran indépendant
Nombre d’écrans indépendants
1 Active Display¹ ou XDS
Mesures de cybersécurité
Mesures de cybersécurité
ID utilisateur/authentification
via RFID
Authentification des nœuds
via des certificats ; cryptage des données réseau, rapports d’impression et systèmes de fichiers
Client natif Citrix
Client natif Citrix
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître la disponibilité de nos produits.
Le moniteur MX750 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec le MX750 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Aout 2025.
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