Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon série FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.
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Paramètres fœtaux étendus pour des informations plus détaillées
Les moniteurs fœtaux Avalon FM40 et FM50 fournissent, pour les cas les plus complexes, divers paramètres fœtaux, mesurés par voie externe ou invasive : ultrasons, mouvements fœtaux, rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct, capteur Toco et pression intra-utérine, ainsi qu’ECG, SpO2, fréquence de pouls et pression artérielle maternelle.
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Compatible avec IntelliSpace Perinatal
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Les moniteurs de surveillance fœtale Avalon FM40 et FM50 se connectent au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi postpartum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi postpartum.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
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Grand écran couleur intuitif
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternel et fœtal.
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternel et fœtal.
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
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Plus de fiabilité pour faciliter la prise en charge
Grâce à la mémoire interne, la batterie, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, les données circulent en continu.
Smart Pulse
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée permettant de détecter automatiquement le pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée permettant de détecter automatiquement le pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée permettant de détecter automatiquement le pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée permettant de détecter automatiquement le pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon série FM vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon série FM vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon série FM vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
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Écran tactile externe (en option)
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe (en option) offre aux soignants la possibilité de placer le moniteur de façon à être facilement consultable par les membres de la famille et les soignants.
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
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Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
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Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Large gamme de mesures
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Large gamme de mesures pour un suivi complet
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Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
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Grand écran couleur intuitif
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
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Plus de fiabilité pour faciliter la prise en charge
Grâce à la mémoire interne, la batterie, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, les données circulent en continu.
Smart Pulse
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée permettant de détecter automatiquement le pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée permettant de détecter automatiquement le pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée permettant de détecter automatiquement le pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée permettant de détecter automatiquement le pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon série FM vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
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Seuls les moniteurs Avalon série FM vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
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Écran tactile externe (en option)
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe (en option) offre aux soignants la possibilité de placer le moniteur de façon à être facilement consultable par les membres de la famille et les soignants.
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
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Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
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Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
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Large gamme de mesures
Large gamme de mesures pour un suivi complet
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Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
La station Avalon CL est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Il est destiné à la surveillance fœtale externe. Les actes effectués avec l’Avalon CL sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Janvier 2026.
IntelliSpace Perinatal est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié VDE 0366. Il est destiné à la surveillance maternelle et foetal. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Janvier 2026.
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