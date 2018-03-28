Large gamme de mesures pour un suivi complet

Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.