Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternel et fœtal.
Interprétation des tracés du TRF
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum, permet d’optimiser l’efficacité de la prise en charge en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon série FM vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Le moniteur fœtal Avalon FM20 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. La continuité de la prise en charge est ainsi assurée de la première consultation prénatale jusqu’à l’accouchement, le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et lors des consultations de suivi post-partum.
Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Smart Pulse
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui compare en continu tous les rythmes cardiaques fœtaux et maternels, afin de s’assurer que chaque rythme cardiaque fait l’objet d’une mesure distincte.
Large gamme de mesures
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Plus de fiabilité
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement ininterrompu
Les moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM vous offrent un flux d’informations ininterrompu. En effet, la batterie (en option) permet une surveillance continue de la patiente lors du transport intra-hospitalier. Ils sont également équipés d’une mémoire interne et d’une interface LAN, associées à des capteurs intelligents et à un écran tactile couleur.
Écran tactile externe (en option)
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être ajusté de façon à être facilement consultable par le personnel soignant ou la famille.
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternel et fœtal.
Interprétation des tracés du TRF
Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon série FM vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Le moniteur fœtal Avalon FM20 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. La continuité de la prise en charge est ainsi assurée de la première consultation prénatale jusqu’à l’accouchement, le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et lors des consultations de suivi post-partum.
Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Smart Pulse
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui compare en continu tous les rythmes cardiaques fœtaux et maternels, afin de s’assurer que chaque rythme cardiaque fait l’objet d’une mesure distincte.
Large gamme de mesures
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Plus de fiabilité
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement ininterrompu
Les moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM vous offrent un flux d’informations ininterrompu. En effet, la batterie (en option) permet une surveillance continue de la patiente lors du transport intra-hospitalier. Ils sont également équipés d’une mémoire interne et d’une interface LAN, associées à des capteurs intelligents et à un écran tactile couleur.
Écran tactile externe (en option)
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être ajusté de façon à être facilement consultable par le personnel soignant ou la famille.
Le moniteur fœtal Avalon est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié VDE Testing & Certfication Institute. Il est destiné au monitorage maternel et foetal. Les actes effectués avec le moniteur Avalon sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation utilisateur. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Mai 2025
La station Avalon CL est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Il est destiné à la surveillance fœtale externe. Les actes effectués avec l’Avalon CL sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Mai 2025
IntelliSpace Perinatal est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié VDE 0366. Il est destiné à la surveillance maternelle et fœtale. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Mai 2025
