Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.
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Paramètres fœtaux étendus pour des informations plus détaillées
Le moniteur Avalon FM30 fournit, pour les cas complexes, divers paramètres fœtaux, mesurés par voie externe ou invasive : ultrasons, mouvements fœtaux, rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct, capteur Toco et pression intra-utérine, fréquence de pouls maternel et ECG, ainsi que la mesure la SpO2 et de la pression artérielle en option.
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Compatible avec IntelliSpace Perinatal
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Le moniteur de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM30 se connecte à notre système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi postpartum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi postpartum.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
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Grand écran couleur intuitif
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternel et fœtal.
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
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Interprétation des tracés du TRF
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum, permet d’optimiser l’efficacité de la prise en charge en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
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Plus de fiabilité
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement ininterrompu
Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon série FM vous offrent un flux d’informations ininterrompu. En effet, la batterie (en option) permet une surveillance continue de la patiente lors du transport intra-hospitalier. Ils sont également équipés d’une mémoire interne et d’une interface LAN, associées à des capteurs intelligents et à un écran tactile couleur.
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement ininterrompu
Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon série FM vous offrent un flux d’informations ininterrompu. En effet, la batterie (en option) permet une surveillance continue de la patiente lors du transport intra-hospitalier. Ils sont également équipés d’une mémoire interne et d’une interface LAN, associées à des capteurs intelligents et à un écran tactile couleur.
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement ininterrompu
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Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement ininterrompu
Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon série FM vous offrent un flux d’informations ininterrompu. En effet, la batterie (en option) permet une surveillance continue de la patiente lors du transport intra-hospitalier. Ils sont également équipés d’une mémoire interne et d’une interface LAN, associées à des capteurs intelligents et à un écran tactile couleur.
Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Large gamme de mesures
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles (en option) ; surveillance par voie externe des rythmes cardiaques fœtaux, de l’activité utérine et des mouvements fœtaux ; ensemble de paramètres fœtaux mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine ; et enfin surveillance de la SpO2 maternelle (en option).
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles (en option) ; surveillance par voie externe des rythmes cardiaques fœtaux, de l’activité utérine et des mouvements fœtaux ; ensemble de paramètres fœtaux mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine ; et enfin surveillance de la SpO2 maternelle (en option).
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Smart Pulse
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui compare en continu toutes les fréquences cardiaques fœtales et maternelles afin d’obtenir des mesures distinctes pour chaque fréquence et poser un diagnostic plus précis.
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui compare en continu toutes les fréquences cardiaques fœtales et maternelles afin d’obtenir des mesures distinctes pour chaque fréquence et poser un diagnostic plus précis.
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
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Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon série FM vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
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Écran tactile externe (en option)
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être ajusté de façon à être facilement consultable par le personnel soignant ou la famille.
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être ajusté de façon à être facilement consultable par le personnel soignant ou la famille.
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Paramètres fœtaux étendus pour des informations plus détaillées
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Compatible avec IntelliSpace Perinatal
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Grand écran couleur intuitif
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Interprétation des tracés du TRF
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
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Plus de fiabilité
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Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement ininterrompu
Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon série FM vous offrent un flux d’informations ininterrompu. En effet, la batterie (en option) permet une surveillance continue de la patiente lors du transport intra-hospitalier. Ils sont également équipés d’une mémoire interne et d’une interface LAN, associées à des capteurs intelligents et à un écran tactile couleur.
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement ininterrompu
Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon série FM vous offrent un flux d’informations ininterrompu. En effet, la batterie (en option) permet une surveillance continue de la patiente lors du transport intra-hospitalier. Ils sont également équipés d’une mémoire interne et d’une interface LAN, associées à des capteurs intelligents et à un écran tactile couleur.
Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Large gamme de mesures
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles (en option) ; surveillance par voie externe des rythmes cardiaques fœtaux, de l’activité utérine et des mouvements fœtaux ; ensemble de paramètres fœtaux mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine ; et enfin surveillance de la SpO2 maternelle (en option).
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Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles (en option) ; surveillance par voie externe des rythmes cardiaques fœtaux, de l’activité utérine et des mouvements fœtaux ; ensemble de paramètres fœtaux mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine ; et enfin surveillance de la SpO2 maternelle (en option).
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Smart Pulse
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
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Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
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Écran tactile externe (en option)
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être ajusté de façon à être facilement consultable par le personnel soignant ou la famille.
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
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Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
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La station Avalon CL est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD 0123. Il est destiné à la surveillance fœtale externe. Les actes effectués avec l’Avalon CL sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Mai 2025.
Les moniteurs fœtaux Avalon sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié VDE Testing & Certfication Institute 0366. Ils sont destinés au monitorage maternel et fœtal. Les actes effectués avec le moniteur Avalon sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation utilisateur. Mai 2025.
IntelliSpace Perinatal est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié VDE 0366. Il est destiné à la surveillance maternelle et fœtale. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Mai 2025.
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