Visualisation rapide des variations grâce à des repères visuels clairs

Les tendances Horizon permettent de mettre en relation les mesures d’un patient et les valeurs de référence ou valeurs cibles quasi instantanément, ainsi que de visualiser la tendance générale des mesures. Cela représente un gain de temps, car vous n’avez plus à comparer les mesures actuelles et précédentes d’un dossier patient. De plus, les repères visuels permettent d’identifier immédiatement toute variation.