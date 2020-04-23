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EarlyVue VS30

Moniteur de paramètres vitaux

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Le moniteur de paramètres vitaux Philips EarlyVue VS30 permet l’exploitation et la consultation de scores EWS (Early Warning Scoring) générés automatiquement et facilite l’identification rapide des signes précurseurs de dégradation de l’état des patients : vous pouvez ainsi assurer une prise en charge en toute confiance et de façon proactive. Mieux anticiper, pour une intervention éclairée.

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Caractéristiques
Automatiser la saisie des données patient
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Les informations utilisateurs et les renseignements administratifs sont saisis automatiquement à l’aide d’un lecteur de code-barres ne nécessitant pas de licence. Le risque d’erreurs liées à la transcription manuelle est ainsi réduit. Le moniteur EarlyVue VS30 transmet les données patient directement vers votre DPI ou SIH via HL-7 ou IntelliBridge Enterprise.

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Fluidité du processus de travail
Fluidité du processus de travail

Fluidité du processus de travail

Ce moniteur de paramètres vitaux peut être personnalisé en fonction de vos pratiques, de vos protocoles et de votre établissement. La fonction QuickCapture et ses 35 champs personnalisables vous permettent de documenter l’évaluation complète du patient. La fonction QuickAlerts automatise les calculs EWS afin d’accélérer la prise en charge. Enfin, la fonction QuickCheck simplifie le flux de données vers et depuis vos systèmes hospitaliers.

Fluidité du processus de travail

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Surveillance des paramètres vitaux et bien plus encore

Surveillance des paramètres vitaux et bien plus encore

Lorsque l’état d’un patient nécessite une surveillance accrue, vous pouvez passer du monitorage ponctuel à un monitorage à intervalles prédéfinis des principaux paramètres vitaux. Vous pouvez ainsi surveiller la pression non invasive, la SpO₂, le pouls, le CO₂ et la fréquence respiratoire. Les fonctions Masimo rainbow SETᵀᴹ sont en option.

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Lorsque l’état d’un patient nécessite une surveillance accrue, vous pouvez passer du monitorage ponctuel à un monitorage à intervalles prédéfinis des principaux paramètres vitaux. Vous pouvez ainsi surveiller la pression non invasive, la SpO₂, le pouls, le CO₂ et la fréquence respiratoire. Les fonctions Masimo rainbow SETᵀᴹ sont en option.

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Protection de la confidentialité des données patient

Protection de la confidentialité des données patient

Notre approche sécurisée et approfondie, basée sur l’analyse des risques, associe le système d’exploitation Linux, une connexion Wi-Fi sécurisée avec FIPS 140-2 en option ainsi que diverses configurations pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données de vos patients.

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Évolution en fonction de vos besoins

Évolution en fonction de vos besoins

Le moniteur EarlyVue VS30 s’adapte facilement à la croissance de votre établissement et à l’évolution de vos besoins. Commencez par le monitorage des paramètres vitaux de base, puis ajoutez progressivement des paramètres optimisés, des lecteurs de code-barres, des fonctions de sécurité et de communication, etc.

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Support et services cliniques

Mieux accompagner pour améliorer le quotidien

Philips vous propose des services cliniques et d’accompagnement dans la gestion des changements afin de rationaliser les processus de travail dans le service d’hospitalisation conventionnelle de votre établissement. Choisissez parmi un éventail d’options conçues pour exploiter pleinement le potentiel de vos moniteurs EarlyVue VS30, optimiser les processus cliniques et améliorer la prise en charge des patients.

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Optimiser votre processus de travail

Convivialité et simplicité d’utilisation

L’interface utilisateur intuitive et l’écran tactile 10” permettent d’écourter la phase d’apprentissage et de réduire le temps de formation, même pour le personnel le moins expérimenté. Le moniteur EarlyVue VS30 est idéal pour les établissements confrontés à un renouvellement régulier du personnel.

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Tableau de bord central des appareils

Simplicité de gestion

Le logiciel Philips Dashboard est un outil pratique de gestion centralisée de vos équipements à partir d’un seul emplacement distant : vous pouvez configurer des moniteurs, installer des mises à niveau logicielles, surveiller les performances des appareils, gérer l’utilisation des batteries, et bien plus encore.

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  • Automatiser la saisie des données patient
  • Fluidité du processus de travail
  • Surveillance des paramètres vitaux et bien plus encore
  • Protection de la confidentialité des données patient
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Fluidité du processus de travail
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Fiche technique

Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Largeur
  • 33 cm
Hauteur
  • 23 cm
Profondeur
  • 23 cm
Poids (entièrement équipé, avec batterie)
  • 5 kg ou moins
Batterie Smart, lithium-ion
  • 11,1 volts 7 800 mAh
Autonomie de la batterie (neuve, à pleine charge)
  • Au moins 6 heures
Alimentation interne
  • 100 à 240 Vca
Consommation électrique maximale en sortie
  • 60 W
Fréquence
  • 50/60 Hz
Écran
Écran
Type d’écran
  • Écran tactile à cristaux liquides résistif à 5 fils
Taille de l’écran
  • 10,1”
Fréquence de rafraîchissement
  • 60 Hz
Résolution
  • 216,96 x 135,6 mm
Angle de vision
  • ±85°
Enregistreur
Enregistreur
Type
  • Thermique
Largeur du papier
  • 58 mm
Vitesse sélectionnable par l’utilisateur
  • 6,25 ; 12,5 ; 25 , 50 mm/s
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Humidité, fonctionnement et stockage pour le moniteur
  • 10 à 90 % d’humidité relative (sans condensation)
Humidité, fonctionnement et stockage pour le moniteur avec enregistreur et papier
  • 10 à 90 % d’humidité relative pour le moniteur avec enregistreur et papier
Mesure de la pression non invasive
Mesure de la pression non invasive
Gamme de pression systolique – Adulte
  • 30 à 270 mmHg
Gamme de fréquence de pouls – Adulte
  • 40 à 300 bpm
Gamme de pression systolique – Pédiatrique
  • 30 à 180 mmHg
Gamme de fréquence de pouls – Pédiatrique
  • 40 à 300 bpm
Gamme de pression systolique – Nouveau-né
  • 30 à 130 mmHg
Gamme de fréquence de pouls – Nouveau-né
  • 40 à 300 bpm
Choix de l’intervalle de mesure de la PNI
  • Désactivé, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 ou 120 minutes, ou rapide
Mesure Masimo rainbow™
Mesure Masimo rainbow™
Hémoglobine totale (SpHb)
  • Patients adultes (30 kg ou plus), patients pédiatriques (10 kg ou plus)
Fréquence respiratoire acoustique (FRac)
  • Patients adultes (30 kg ou plus), patients pédiatriques (10 kg ou plus)
Mesure du CO2
Mesure du CO2
Gamme de mesure
  • 0 à 150 mmHg
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Largeur
  • 33 cm
Hauteur
  • 23 cm
Écran
Écran
Type d’écran
  • Écran tactile à cristaux liquides résistif à 5 fils
Taille de l’écran
  • 10,1”
Voir toutes les caractéristiques
Caractéristiques physiques
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Hauteur
  • 23 cm
Profondeur
  • 23 cm
Poids (entièrement équipé, avec batterie)
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Résolution
  • 216,96 x 135,6 mm
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Enregistreur
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Type
  • Thermique
Largeur du papier
  • 58 mm
Vitesse sélectionnable par l’utilisateur
  • 6,25 ; 12,5 ; 25 , 50 mm/s
Caractéristiques environnementales
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  • 10 à 90 % d’humidité relative (sans condensation)
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  • 10 à 90 % d’humidité relative pour le moniteur avec enregistreur et papier
Mesure de la pression non invasive
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  • 30 à 270 mmHg
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  • 40 à 300 bpm
Gamme de pression systolique – Pédiatrique
  • 30 à 180 mmHg
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  • 40 à 300 bpm
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  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
  • Le moniteur EarlyVue VS30 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Fevrier 2025
  • Le moniteur EalyVue VS30 est un dispositif médical fabriqué par Philips. Il est destiné à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fevrier 2025

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