Opérationnel en toute situation

La batterie lithium-ion du Tempus Pro offre un minimum de 10 heures et 45 minutes d’autonomie lorsque la luminosité de l’écran est à 60 %. Avec un indice de protection IP66, vous pouvez l’emporter partout, même lorsque les conditions sont difficiles. Il est équipé de connexions sans fil (Wi-Fi, 3G et Bluetooth), pour une transmission de données sécurisée et en temps réel, même lorsque la communication est mauvaise. Les données sont transmises automatiquement de façon sécurisée lors du transport et de l’évaluation initiale du patient via le protocole Enhanced Data Service (EDS). Celui-ci vise à assurer le transfert efficace des données, même lorsque la connexion sous-jacente est mauvaise ou insuffisante.