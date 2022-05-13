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  • Un rasage de près durable
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Arrêté

Solution de nettoyage Jet Clean

HQ200/50

4.3
| (64) Avis | 90% recommandent ce produit
Un rasage de près durable
Un rasoir propre garantit un niveau de performance optimal. Utilisez la solution Philips Jet Clean HQ200/50 avec votre système Jet Clean pour un nettoyage impeccable de vos têtes de rasage Philips.
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Pour des performances optimales

Un rasage de près durable

  • Nettoie et lubrifie

  • Parfum frais

Condition sine qua non à la qualité du rasage

La solution Jet Clean nettoie et lubrifie les têtes de votre rasoir.

Pour un nettoyage en profondeur

Une fois nettoyées, les têtes de rasage de votre rasoir électrique Philips sont comme neuves.

Laisse vos têtes de rasage délicatement parfumées

Laisse vos têtes de rasage délicatement parfumées, pour un rasage précis et une sensation de fraîcheur.

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4.3

sur 5

64

Avis

90%

recommandent ce produit

2

13/05/2022

France

France

Excellent.

Ce produit laisse un parfum de frais qui est génial (même si c'est temporaire). Le prix reste acceptable (en l'utilisant avec parcimonie).

Pour

parfum. nettoyant.

Cet avis concerne le produit HQ200/50 Solution de nettoyage Jet Clean

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18/05/2013

France

France

tres efficace

le produit permet de vraiment bien nettoyer la tete du rasoir.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ200/50 Solution de nettoyage Jet Clean

Oui, je recommande ce produit

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08/12/2012

France

France

Acheteur vérifié

produit répondant à mes attentes

Produit efficace et me donnant toute satisfaction - 20/20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ200/50 Solution de nettoyage Jet Clean

Oui, je recommande ce produit

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