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Arrêté
HQ8260
Avec témoin de niveau de charge
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
3.7
sur 5
37
Avis
Alsauv
20/05/2012
België
Exellent produit
Rasage très efficace suite au nombre de couteaux. Bonne tenue en main. Grande maniabilité du fait du fonctionnement sur batterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Rasoir électrique
Jomi
30/09/2011
España
Excelente Afeitadora.
Des pués de utilizar durante 15 días la Afeitadora Philips HQ8260 tengo que decir que estoy plenamente satisfecho, por su apurado, tiempo de duración de cada afeitado y ninguna irritación. Además es muy cómodo el no tener que tener obligatoriamente conectada la Afeitadora a la Red Eléctrica para poder afeitarse. La recomiendo a cualquiera que esté en duda.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Oui, je recommande ce produit
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Josemi
23/09/2011
España
Gratamente sorprendido.
Solamente me he afeitado con la misma 9 días, pero estoy muy satisfecho de la elección realizada. Apura muy bien el afeitado y en poco tiempo. Es muy cómodo el no tener un cable colgando de la máquina al afeitarme. Resumiendo, que he acertado plenamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.