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Arrêté
Rechargeable
Les trois pistes de rasage couvrent une surface 50 % plus importante pour un rasage de près en toute rapidité. *Comparativement aux têtes de rasoir rotatives standard.
Garde constamment les 3 têtes de rasoir en contact étroit avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Grâce à la protection antibactérienne à l'intérieur de l'unité de rasage, le rasoir se rince facilement en quelques secondes.
4.0
sur 5
224
Avis
83%
recommandent ce produit
PapaOlivier14
01/02/2022
France
Super rasoir
Un très bon rasoir compact et très agréable à utiliser. La tondeuse intégrée est très pratique. Après de nombreuses années d'utilisation, il fonctionne encore très bien même si l'autonomie de la batterie commence à faiblir
Pour
Compact et bonne prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8250 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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calamar
30/07/2021
France
sans problème !
Depuis 15 ou 16 ans je l'utilise tout les jours aucun problème ! j'ai changé les lames d'origine il y a 2 mois ! et la batterie est toujours en bonne santé
Pour
solide
Contre
hélas n'est plus en vente...
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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om1969blabla
29/05/2018
France
Super rasoir électrique rechargeable
J'utilise ce rasoir depuis plus de 6 ans, il fonctionne parfaitement et continue de me satisfaire. Coupe précise et sans douleur. Nettoyage facile.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.