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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision et housse
Système Jet Clean
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Récompenses
4.0
sur 5
349
Avis
82%
recommandent ce produit
Charly54
06/01/2013
France
Excellent rasoir mais un peu trop cher
Je n'ai jamais été aussi bien rasé de près avec un rasoir électrique. Le résultat est équivalent à celui d'un rasage à lame. Dommage que le pris soit aussi élevé, mais je pense que le kit de nettoyage est superflu et pourrait faire baisser le prix de vente du rasoir s'il était vendu à part.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Rasoir électrique 100 % étanche
cuicui29
29/09/2012
France
Tres tres bon produits
J'utilisais jusqu'alors un produit de marque concurente avec une tete de rasage differente. avec ce rasoir, le rsage est beaucoup plus doux pour un résultat qui n'a rien a voir avec le precedent. Meme mes petits enfants me disent que maintenant j'ai les joues toutes douces. très satisfait donc de cet achat. Reste à voir la durée de ce produit que je conseillerais bien volontier. Cordialement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Rapido34
29/09/2012
France
Acheteur vérifié
Tres tres bon produits
J'utilisais jusqu'alors un produit de marque concurente avec une tete de rasage differente. avec ce rasoir, le rsage est beaucoup plus doux pour un résultat qui n'a rien a voir avec le precedent. Meme mes petits enfants me disent que maintenant j'ai les joues toutes douces. très satisfait donc de cet achat. Reste à voir la durée de ce produit que je conseillerais bien volontier. Cordialement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.