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Shaver series 7000 SensoTouchRasoir électrique 100 % étanche

RQ1160/22

4
| (349) Avis | 82% recommandent ce produit

1 récompense

Une peau douce, agréable au toucher
Le RASOIR Philips Series 7000 vous garantit un rasage en douceur. Le système GyroFlex 2D s'adapte automatiquement aux courbes de votre visage et rase même les poils les plus courts avec ses lames DualPrecision.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Une peau douce, agréable au toucher

  • DualPrecision et GyroFlex2D

  • 50 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Tondeuse de précision et housse

  • Système Jet Clean

Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts

Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts

Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts

La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage

Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.

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4.0

sur 5

349

Avis

82%

recommandent ce produit

06/01/2013

France

France

Excellent rasoir mais un peu trop cher

Je n'ai jamais été aussi bien rasé de près avec un rasoir électrique. Le résultat est équivalent à celui d'un rasage à lame. Dommage que le pris soit aussi élevé, mais je pense que le kit de nettoyage est superflu et pourrait faire baisser le prix de vente du rasoir s'il était vendu à part.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Rasoir électrique 100 % étanche

29/09/2012

France

France

Tres tres bon produits

J'utilisais jusqu'alors un produit de marque concurente avec une tete de rasage differente. avec ce rasoir, le rsage est beaucoup plus doux pour un résultat qui n'a rien a voir avec le precedent. Meme mes petits enfants me disent que maintenant j'ai les joues toutes douces. très satisfait donc de cet achat. Reste à voir la durée de ce produit que je conseillerais bien volontier. Cordialement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

29/09/2012

France

France

Acheteur vérifié

Tres tres bon produits

J'utilisais jusqu'alors un produit de marque concurente avec une tete de rasage differente. avec ce rasoir, le rsage est beaucoup plus doux pour un résultat qui n'a rien a voir avec le precedent. Meme mes petits enfants me disent que maintenant j'ai les joues toutes douces. très satisfait donc de cet achat. Reste à voir la durée de ce produit que je conseillerais bien volontier. Cordialement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 