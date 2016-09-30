ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
  • Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial

Arrêté

arcitecRasoir électrique

RQ1060/20

3.9
| (17) Avis

1 récompense

Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
Pour les hommes les plus exigeants, le rasoir électrique arcitec RQ1060 allie un système flexible et pivotant à des têtes de rasage Triple Track pour un rasage de très près, même dans le cou.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage de très près, même dans le cou

Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial

  • Avec effet miroir

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

17

Avis

2

30/09/2016

France

France

Acheteur vérifié

un produit au top

J'utilise ce produit depuis 5 ans et j'en suis très satisfait, je me rase tous les jours avec et je n'ai jamais eu de problème. Pour changer la tête c'est très facile et pas trop honéreux . Il rase super bien si je devais changer je reprendrais un des nouveaux modèles.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit arcitec RQ1060/19 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit arcitec RQ1060/19 Electric shaver

26/05/2016

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Rasoi philips

Prodotto eccellente purtroppo la serie 9000 costa tanto se no la prenderei subito radersi sotto la doccia deve essere il massimo il mio arcitec ha10 anni nn può farlo cnq ottimo prodotto ricambi solo originali gli altri nn valgono nulla

Cet avis concerne le produit arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico

Cet avis concerne le produit arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico

17/12/2021

Deutschland

Deutschland

Handlich, zuverlässig und gründlich

Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.

Pour

Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur

Contre

Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

Télécharger

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 