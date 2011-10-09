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Arrêté
RQ1085/22
Avec système Jet Clean
L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Récompenses
3.7
sur 5
7
Avis
dite28480
09/10/2011
France
5/5, je suis satisfait à 100%
je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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chb71
07/01/2011
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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Niek82
23/06/2013
Nederland
Klantvriendelijk in gebruik
Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.