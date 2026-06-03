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  • Un rasage de près*, une protection avancée de la peau
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Shaver series 7000Rasoir électrique 100 % étanche

S7887/55

4.3
| (2959) Avis | 85% recommandent ce produit
Un rasage de près*, une protection avancée de la peau
Le Philips série 7000 est conçu pour les personnes se rasant au quotidien souhaitant un rasage de près confortable avec une protection supplémentaire de la peau. Grâce à la technologie SkinIQ avancée, il guide vos mouvements pour moins de passages, même sur une barbe de 3 jours.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

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Ce produit

Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche

Shaver series 7000
Rasoir électrique 100 % étanche

189,99 €

  • Accessories

    Accessories
    Quick Clean Pod

    34,99 €

  • SH71

    SH71
    Têtes de rasage de rechange

    39,99 €

189,99 €

189,99 €

avec la technologie SkinIQ

Un rasage de près*, une protection avancée de la peau

  • Revêtement Nano SkinGlide

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Motion Control

  • Têtes flexibles 360-D

  • Jusqu'à 5 ans de garantie*****

Permet de réduire les frottements pour un confort optimal

Permet de réduire les frottements pour un confort optimal

Un revêtement de protection est placé entre les têtes du rasoir et votre peau pour permettre au rasoir de glisser plus facilement. Avec jusqu'à 250 000 microbilles par centimètre carré, il améliore la glisse sur la peau jusqu'à 30 %*** pour réduire les irritations et permettre un rasage quotidien confortable.

Rasage de près efficace à chaque passage

Rasage de près efficace à chaque passage

Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.

Vous aide à améliorer votre technique en réduisant le nombre de passages

Vous aide à améliorer votre technique en réduisant le nombre de passages

La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir un mouvement plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage avec un nombre de passages réduit***, pour améliorer le confort et la régularité de votre routine.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

2959

Avis

85%

recommandent ce produit

03/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Très bon rasoir, doux et efficace

Nouveau modèle pour moi après ses nombreux prédécesseurs de même marque. Le rasage est vraiment confortable et doux, idéal pour ma barbe dure et ma peau fragile. Présentation sophistiquée et nettoyage facile;

Pour

PRATIQUE ET EFFICACE EN DOUCEUR

Contre

BATTERIE UN PEU FAIBLE EN LONGEVITE

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-04-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-04-17

22/04/2026

France

France

Acheteur vérifié

Très bonne fonctionnalités

Très bon rasoir simple efficace, en plus avec l'application que du bonheur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7882/54 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-02-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7882/54 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-02-02

06/04/2026

France

France

Acheteur vérifié

ce produit à de nombreuses fonctionnalités

rasage efficace et bonne maniabilité et bonnes fonctionnalités

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7885/55 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7885/55 Rasoir électrique 100 % étanche

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport aux matériaux sans revêtement

  2. Tests comparatifs avec le Philips série 3000.

  3. Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application Daily Care en 2019

  4. Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage plutôt que de l'eau dans la cartouche

  5. Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​