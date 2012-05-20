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Arrêté

8200 seriesRasoir électrique

HQ8260

3.7
| (37) Avis
Rapide. Précis. Efficace.
Les trois pistes des têtes de rasage du Speed-XL offrent 50 % de surface de rasage en plus pour un travail rapide et précis.
Voir tous les avantages

Rapide. Précis. Efficace.

  • Avec indicateur de charge

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir électrique est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.

Spécificités Techniques

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3.7

sur 5

37

Avis

20/05/2012

België

België

Exellent produit

Rasage très efficace suite au nombre de couteaux. Bonne tenue en main. Grande maniabilité du fait du fonctionnement sur batterie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Rasoir électrique

30/09/2011

España

España

Excelente Afeitadora.

Des pués de utilizar durante 15 días la Afeitadora Philips HQ8260 tengo que decir que estoy plenamente satisfecho, por su apurado, tiempo de duración de cada afeitado y ninguna irritación. Además es muy cómodo el no tener que tener obligatoriamente conectada la Afeitadora a la Red Eléctrica para poder afeitarse. La recomiendo a cualquiera que esté en duda.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

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23/09/2011

España

España

Gratamente sorprendido.

Solamente me he afeitado con la misma 9 días, pero estoy muy satisfecho de la elección realizada. Apura muy bien el afeitado y en poco tiempo. Es muy cómodo el no tener un cable colgando de la máquina al afeitarme. Resumiendo, que he acertado plenamente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

Oui, je recommande ce produit

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