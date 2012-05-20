Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HQ8260
Avec indicateur de charge
Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.
3.7
sur 5
37
Avis
Alsauv
20/05/2012
België
Exellent produit
Rasage très efficace suite au nombre de couteaux. Bonne tenue en main. Grande maniabilité du fait du fonctionnement sur batterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Rasoir électrique
Jomi
30/09/2011
España
Excelente Afeitadora.
Des pués de utilizar durante 15 días la Afeitadora Philips HQ8260 tengo que decir que estoy plenamente satisfecho, por su apurado, tiempo de duración de cada afeitado y ninguna irritación. Además es muy cómodo el no tener que tener obligatoriamente conectada la Afeitadora a la Red Eléctrica para poder afeitarse. La recomiendo a cualquiera que esté en duda.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Josemi
23/09/2011
España
Gratamente sorprendido.
Solamente me he afeitado con la misma 9 días, pero estoy muy satisfecho de la elección realizada. Apura muy bien el afeitado y en poco tiempo. Es muy cómodo el no tener un cable colgando de la máquina al afeitarme. Resumiendo, que he acertado plenamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica