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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
45 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Récompenses
4.0
sur 5
443
Avis
82%
recommandent ce produit
yvesP07
09/01/2019
France
Excellent !!!
Utilisé tous les jours depuis 3ans, batterie au top tiens 15 jours Pas agressif bon rasage en 10mn max. nettoyage à sec avec la brosse, nickel Remplacement têtes après 2 ans.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
sensotouch2D
04/07/2013
France
Acheteur vérifié
Ce produit est très performant
C'est un rasoir avec une simplicité d'utilisation, un design que j'adore grâce à ces formes et la couleur bleu, ce qui concerne la performance, sur poils court ou long, il rase parfaitement sans agresser la peau, ni l'irrité. L'autonomie parait plus longue que 45 minutes se qui est parfait. Pour le nettoyage, simple mais je conseil d'acheter du produit pour nettoyer correctement les têtes de rasoir, et garder au plus longtemps votre rasoir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Rojofreca
04/07/2013
France
Ce produit est très performant
C'est un rasoir avec une simplicité d'utilisation, un design que j'adore grâce à ces formes et la couleur bleu, ce qui concerne la performance, sur poils court ou long, il rase parfaitement sans agresser la peau, ni l'irrité. L'autonomie parait plus longue que 45 minutes se qui est parfait. Pour le nettoyage, simple mais je conseil d'acheter du produit pour nettoyer correctement les têtes de rasoir, et garder au plus longtemps votre rasoir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.