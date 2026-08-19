Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Rasoirs visage
Toutes les séries
Shaver series 7000 SensoTouch Rasoir électrique 100 % étanche
Arrêté
Assistance
RQ1150/16
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Manuel d’utilisation
Tout (6)
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Comment nettoyer mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Shaver series 7000& 9000Bloc inférieur de l'unité de rasage
ShaversBrosse nettoyante
Capot de protection
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Mon rasoir Philips est très bruyant
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider