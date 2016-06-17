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Arrêté
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Récompenses
4.4
sur 5
237
Avis
90%
recommandent ce produit
DOMINIQUE94140
17/06/2016
France
TRÈS BON RASOIR
cela fait plus de trois ans que je possède ce rasoir et il rase très bien même avec des poils de 7 jours (a utiliser avec de la mousse pour pas que sa arrache). trois ans après son achat la charge est toujours aussi bonne (1 heure de charge et il me fait plus d'une semaine). j'avais peur que la batterie me joue des tours comme un modèle précèdent qui avait rendu l’Âme très tôt. en conclusion pas déçu de mon achat malgres un peu cher mais je le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/32 Rasoir électrique 100 % étanche
SYLVAIN16
14/01/2015
France
PRODUIT EFFICACE ET ELEGANT
très bon produit, à tester absolument. Très bon rasage, entretien facile, et surtout un grand silence lors du fonctionnement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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yoli45
22/10/2014
France
excellent produit
J'utilise se rasoir depuis maintenant qu'elles semaines et j'en suis tout à fais satisfait il a un super beau design je n'ai aucune irritation durant mon rasage il à un bon maintient en main et le nettoyage est très simple à faire très bon produit je le recommande s'en hésiation le petit point négatif: manque juste un socle pour le rechargement car fil rechargement filaire mais c'est juste un tout petit détaille c'est un très bon produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.