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Arrêté

Shaver series 9000 SensoTouchRasoir électrique 100 % étanche

RQ1260/17

4.4
| (237) Avis | 90% recommandent ce produit

1 récompense

Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Notre meilleur rasoir à ce jour, le rasoir SensoTouch 3D RQ1260, offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et vient à bout de tous les poils en quelques passages seulement avec ses têtes UltraTrack.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec le système GyroFlex 3D

Pour une expérience de rasage exceptionnelle

  • UltraTrack et GyroFlex 3D

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Tondeuse de précision

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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4.4

sur 5

237

Avis

90%

recommandent ce produit

17/06/2016

France

France

TRÈS BON RASOIR

cela fait plus de trois ans que je possède ce rasoir et il rase très bien même avec des poils de 7 jours (a utiliser avec de la mousse pour pas que sa arrache). trois ans après son achat la charge est toujours aussi bonne (1 heure de charge et il me fait plus d'une semaine). j'avais peur que la batterie me joue des tours comme un modèle précèdent qui avait rendu l’Âme très tôt. en conclusion pas déçu de mon achat malgres un peu cher mais je le recommande.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/32 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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14/01/2015

France

France

PRODUIT EFFICACE ET ELEGANT

très bon produit, à tester absolument. Très bon rasage, entretien facile, et surtout un grand silence lors du fonctionnement

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22/10/2014

France

France

excellent produit

J'utilise se rasoir depuis maintenant qu'elles semaines et j'en suis tout à fais satisfait il a un super beau design je n'ai aucune irritation durant mon rasage il à un bon maintient en main et le nettoyage est très simple à faire très bon produit je le recommande s'en hésiation le petit point négatif: manque juste un socle pour le rechargement car fil rechargement filaire mais c'est juste un tout petit détaille c'est un très bon produit

Oui, je recommande ce produit

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 