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  • Rapide, précis et efficace
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ8200/17

3.7
| (74) Avis
Rapide, précis et efficace
Les trois anneaux des têtes de rasage Speed-XL de ce rasoir électrique Philips offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près et rapide.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rapide, précis et efficace

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.

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3.7

sur 5

74

Avis

19/10/2011

France

France

TRES SATISFAIT DE CE RASOIR

Je suis très satisfait de cet achat. Depuis près de 50 ans que j'utilise des rasoirs PHILIPS , j'ai enfin trouvé un rasoir silencieux et qui rase de prêt. Je recommende ce produit sans réserve. Un coffret pour le rangement aurait été préférable à la pochette .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique

18/10/2011

France

France

très bon produit simple d'utilisation

Très bon produit, simple d'utilisation, rasage efficace, autonomie correcte, bonne prise en main.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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16/10/2011

France

France

Produit pratique qui remplit parfaitement bien les exigences journalières. Changer la grille une fois par an.

Produit pratique qui remplit parfaitement bien les exigences journalières. Changer la grille une fois par an.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 