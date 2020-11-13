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Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Le meilleur rasoir électrique Philips à ce jour, le SensoTouch 3D RQ1250CC, offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et vient à bout de tous les poils grâce à ses têtes UltraTrack.
UltraTrack et GyroFlex 3D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Système Jet Clean
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.3
sur 5
1002
Avis
89%
recommandent ce produit
JC H'
13/11/2020
France
Acheteur vérifié
Rasage rapide et net
Bonne marque et bons produits . Des améliorations pourraient toutefois être effectuée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver series 9000 SensoTouch Rasoir électrique 100 % étanche RQ1250/32 UltraTrack et GyroFlex 3D, 50 min d'autonomie pour 1 h de charge, tondeuse de précision avec Aquatec
Date d'utilisation 2020-10-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver series 9000 SensoTouch Rasoir électrique 100 % étanche RQ1250/32 UltraTrack et GyroFlex 3D, 50 min d'autonomie pour 1 h de charge, tondeuse de précision avec Aquatec
Date d'utilisation 2020-10-13
Brewing
20/02/2020
France
Acheteur vérifié
UN HEUREUX CHAGEMENT
Il y a bien bien longtemps que je n'avais utilisé ces "têtes rotatives". Résultat = surprise, un très bon résultat !!! je crois que le négligé à la mode,barbe de trois jours c'est fini ..... Et en prime... nettoyage facile et efficace
Pour
efficacté
Contre
un support simple
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver series 9000 SensoTouch Rasoir électrique 100 % étanche RQ1250/32 UltraTrack et GyroFlex 3D, 50 min d'autonomie pour 1 h de charge, tondeuse de précision avec Aquatec
Date d'utilisation 2020-01-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver series 9000 SensoTouch Rasoir électrique 100 % étanche RQ1250/32 UltraTrack et GyroFlex 3D, 50 min d'autonomie pour 1 h de charge, tondeuse de précision avec Aquatec
Date d'utilisation 2020-01-20
Loic2706
30/06/2019
France
Super
Facile d'utilisation, précis, à acheter sans réserve
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver series 9000 SensoTouch Rasoir électrique 100 % étanche RQ1250/32 UltraTrack et GyroFlex 3D, 50 min d'autonomie pour 1 h de charge, tondeuse de précision avec Aquatec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver series 9000 SensoTouch Rasoir électrique 100 % étanche RQ1250/32 UltraTrack et GyroFlex 3D, 50 min d'autonomie pour 1 h de charge, tondeuse de précision avec Aquatec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.