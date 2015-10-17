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Arrêté
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Système Jet Clean
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
4.3
sur 5
419
Avis
87%
recommandent ce produit
tiptop39
17/10/2015
France
rasoir au top
Je n' ai que quinze jours d' utilisation avec ce rasoir, mais pour l'instant je le trouve parfait d'autant plus que je l'utilise avec de la mousse et vraiment j' ai une peau qui n'est pas agressée. Je suis vraiment satisfait de ce rasoir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Lunea
01/01/2014
France
Trés bon produit
Ce produit est simple a utiliser, très efficace et de tres bonne qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
StGniagniou
23/04/2013
France
Léger, maniable, performant
Il y a plusieurs années que j'utilise des rasoirs Philips, j'en ai toujours été très content! Les têtes oscillantes sont un atout. Mon dernier achat me convient parfaitement!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.