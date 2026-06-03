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Ce produit
Shaver series 7000
Rasoir électrique 100 % étanche
189,99 €
Accessories
Quick Clean Pod
34,99 €
SH71
Têtes de rasage de rechange
39,99 €
189,99 €
189,99 €
Revêtement Nano SkinGlide
Lames SteelPrecision
Capteur Motion Control
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Un revêtement de protection sépare les têtes de rasoir et votre peau. Composé de 250 000 billes micro-tech par centimètre carré, il améliore le glissement sur la peau jusqu’à 30 %*** et réduit les irritations.
Les lames SteelPrecision réalisent jusqu'à 90 000 coupes par minute, pour un rasage de près coupant un plus grand nombre de poils par passage*. Les 45 lames hautes performances affûtées sont fabriquées en Europe.
La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.
4.3
sur 5
2959
Avis
85%
recommandent ce produit
MIBL
03/06/2026
France
Acheteur vérifié
Très bon rasoir, doux et efficace
Nouveau modèle pour moi après ses nombreux prédécesseurs de même marque. Le rasage est vraiment confortable et doux, idéal pour ma barbe dure et ma peau fragile. Présentation sophistiquée et nettoyage facile;
Pour
PRATIQUE ET EFFICACE EN DOUCEUR
Contre
BATTERIE UN PEU FAIBLE EN LONGEVITE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-17
Ninja 64
22/04/2026
France
Acheteur vérifié
Très bonne fonctionnalités
Très bon rasoir simple efficace, en plus avec l'application que du bonheur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7882/54 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-02-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7882/54 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-02-02
seicot 34
06/04/2026
France
Acheteur vérifié
ce produit à de nombreuses fonctionnalités
rasage efficace et bonne maniabilité et bonnes fonctionnalités
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7885/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7885/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport aux matériaux sans revêtement
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.
Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019
Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage plutôt que de l'eau dans la cartouche
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.