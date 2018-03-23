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Arrêté

arcitecRasoir électrique

RQ1090

3.8

| (10) Avis | 80% recommandent ce produit

1 récompense

Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial

Pour les hommes les plus exigeants, arcitec allie un système flexible et pivotant à des têtes de rasage Triple Track pour un rasage de très près, même dans le cou.

Voir tous les avantages

Rasage de très près, même dans le cou

Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial

  • Avec témoin de temps de rasage restant

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

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3.8

sur 5

10

Avis

80%

recommandent ce produit

2

23/03/2018

Suomi

Suomi

Upea & hienosti muotoiltu

Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit arcitec RQ1090 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

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18/03/2012

Nederland

Nederland

geweldig apparaat

scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

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Cet avis concerne le produit arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

14/10/2011

Nederland

Nederland

De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat

Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

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