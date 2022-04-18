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arcitec Rasoir électrique
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RQ1090
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Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
ShaversBrosse nettoyante
Mon Philips Jet Clean ne nettoie pas mon rasoir Philips
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips