Payez plus tard avec Klarna
Offres de rentrée
20 % de réduction avec le code* B2R20
Arrêté
RQ1180/17
Systèmes DualPrecision et GyroFlex 2D
Autonomie de 50 min après 1 h de charge
Tondeuse de précision et housse
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Récompenses
3.9
sur 5
182
Avis
eromi
07/12/2011
France
Très bon produit
J'ai acheté un rasoir philips, je le trouve très performant, il irrite pas la peau, et l'autonomie dure assez longtemps Dommage qu'on puisse pas l'utilisé sans qu'il soit chargé (la prise secteur)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
dremmwel22
17/10/2011
France
IMBATABLE
le meilleur rapport qualité prix du marché , je le recommande a tous
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
julibiza
17/10/2011
France
IMBATABLE
le meilleur rapport qualité prix du marché , je le recommande a tous
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.