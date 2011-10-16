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Arrêté
Avec système Jet Clean
et afficheur LED
L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Récompenses
4.0
sur 5
66
Avis
83%
recommandent ce produit
patrickb1752
16/10/2011
France
très bon appareil
rasage parfait , nettoyage rapide et efficace, les têtes sont endurantes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit arcitec RQ1095/21 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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herve44
16/10/2011
France
produit parfait
Le "design" moderne permet une bonne prise en main. L'autonomie de la batterie est excellente, même après plus de deux ans d'utilisation (environs 30 j) Le système de nettoyage est efficace
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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superpatator
16/10/2011
France
produit parfait
Le "design" moderne permet une bonne prise en main. L'autonomie de la batterie est excellente, même après plus de deux ans d'utilisation (environs 30 j) Le système de nettoyage est efficace
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.