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  • Permet de garder la sucette à portée de main
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Arrêté

Attache-sucette - A l'unité

SCF185/00

3.8
| (4) Avis
Permet de garder la sucette à portée de main
L'attache-sucette Philips Avent garde la sucette à portée de votre bébé, et évite qu'elle ne se salisse. L'attache-sucette est conçue pour se fixer facilement aux vêtements de votre bébé, sans laisser de marque. Disponible en trois couleurs tendance.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

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Permet de garder la sucette à portée de main

  • 0 mois et +

Facile à fixer

L'attache-sucette s'ouvre largement, ce qui vous permet de le fixer facilement d'une main aux vêtements de votre bébé.

N'abîme pas les vêtements

Cet attache-sucette ne laisse pas de marques sur les vêtements de votre bébé.

Design élégant

Compatible avec toutes les sucettes dotées d'un anneau de préhension

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 5

4

Avis

3
2

14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF185/00 Soother clip

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF185/00 Soother clip

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF185/00 Schnuller-Clip

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF185/00 Schnuller-Clip

08/09/2020

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Pour

enkel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF185/00 Nappklämma

Oui, je recommande ce produit

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