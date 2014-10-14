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Arrêté
SCF185/00
0 mois et +
L'attache-sucette s'ouvre largement, ce qui vous permet de le fixer facilement d'une main aux vêtements de votre bébé.
Cet attache-sucette ne laisse pas de marques sur les vêtements de votre bébé.
Compatible avec toutes les sucettes dotées d'un anneau de préhension
3.8
sur 5
4
Avis
Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF185/00 Soother clip
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF185/00 Soother clip
Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF185/00 Schnuller-Clip
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF185/00 Schnuller-Clip
Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Acheteur vérifié
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Pour
enkel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF185/00 Nappklämma
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF185/00 Nappklämma
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.