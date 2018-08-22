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  • Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher
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Arrêté

Philips AventSucette nuit

SCF176/28

3.4
| (30) Avis
Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher
Réconfortez votre bébé la nuit avec la sucette nuit classique Philips Avent. Son anneau phosphorescent vous permet de la retrouver plus facilement dans le noir. Sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé pendant son sommeil.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Anneau phosphorescent unique

Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher

  • Avec anneau phosphorescent

  • 0-6 mois

  • Orthodontique

  • Lot de 2

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Nous savons à quel point il est important que votre bébé se rendorme. Notre anneau phosphorescent unique vous aide à retrouver la sucette dans le noir sans devoir rallumer la lumière.*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le palais, les dents et les gencives de votre bébé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 5

30

Avis

22/08/2018

France

France

Ce produit est très pratique !

Mon bébé n'utilise sa sucette que pour dormir et c'est la sucette qui sauve la nuit des parents. Elle la retrouve toute seule dans le noir. (J'en mets deux au cas où) La lumière diffusée par la sucette est douce et pas agressive pour ses yeux et suffit à la retrouver dans son petit lit si toute fois il faut se lever. Pas besoin d'allumer la lumière de la chambre. Il faut penser quand même à la mettre à la lumière toute la journée pour qu'elle éclaire bien toute la nuit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF176/18 Sucettes Nuit - Lot de 2

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF176/18 Sucettes Nuit - Lot de 2

25/08/2015

France

France

Simple et efficace

On m'a offert ces tétines pour la naissance de ma première fille, et j'ai adorée le concept " s'éclair la nuit" pas besoins d’allumer la lampe pour la retrouver dans le noir et réveiller bébé. Elles sont solide et adaptés aux petites bouches ! Leurs couleurs sont simple mais bon c'est pour la nuit alors la fantaisie n'est pas obligatoire !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF176/18 Sucettes Nuit - Lot de 2

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF176/18 Sucettes Nuit - Lot de 2

26/04/2016

España

España

Perfectos

Se ven bien en la oscuridad. Tamaño perfecto y de un buen material Mi niña ha cambiado de otra marca a los chupetes de avent y enseguida los acepto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF176/18 Chupete nocturno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF176/18 Chupete nocturno

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Exposez les anneaux phosphorescents à la lumière avant utilisation.

  2. Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012

  3. N°1 mondial des sucettes

  4. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  5. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  6. Fabricant de l'année 2014