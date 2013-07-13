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  • Conçue pour favoriser un bon développement oral
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Arrêté

Philips AventSucettes orthodontiques avancées

SCF184/14

4.5
| (12) Avis | 92% recommandent ce produit
Conçue pour favoriser un bon développement oral
La sucette orthodontique Philips Avent SCF184/14 a été conçue pour favoriser un bon développement bucco-dentaire. Toutes nos sucettes sont fabriquées en silicone, sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
Voir tous les avantages

Développée avec le Dr Hagemann, orthodontiste

Conçue pour favoriser un bon développement oral

  • 6-18 mois

« Ailettes » spécifiques

« Ailettes » spécifiques

La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les dents en formation. Les ailettes augmentent la surface de contact afin de mieux répartir la pression générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit moins forte sur chaque dent.

Téterelle ergonomique

Téterelle ergonomique

Téterelle de forme naturelle pour permettre le positionnement naturel de la langue de bébé

Capuchon de protection à clipser

Capuchon de protection à clipser

Conserve les téterelles propres et saines.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 5

12

Avis

92%

recommandent ce produit

3
2

13/07/2013

France

France

JE RECOMMANDE

C'est une super sucette !! J'étais vraiment une anti-sucette, mais mon fils en avait décidé autrement et dès le 2ème jour en mater on a du lui acheter une sucette. Impossible de lui en trouver une qui lui conviennent. En rentrant à la maison on a fait un détour par notre magasin de puériculture et on nous a conseillé cette sucette ! LE TOP, Bébé se calmait et l'avait bien en bouche. C'est de la super qualité car nous n'avons pas eu besoin d'en changer régulièrement. Le seul Hic, c'est qu'elles ne sont pratiquement plus vendue en magasin (désir de Philips au dire des vendeurs, et non dû à un mauvais produit) Depuis bébé ne veut pas prendre d'autres sucettes c'est pour ça que j'ai fait le plein sur le site afin de répondre au besoin de mon bébé en temps voulu !! JE RECOMMANDE VIVEMENT CE PRODUIT !! A oui, il manquerai une hanse, ce qui serait plus simple pour trouver une accroche sucette...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF184/13 Suces orthodontiques avancées

Oui, je recommande ce produit

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13/07/2013

France

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JE RECOMMANDE

C'est une super sucette !! J'étais vraiment une anti-sucette, mais mon fils en avait décidé autrement et dès le 2ème jour en mater on a du lui acheter une sucette. Impossible de lui en trouver une qui lui conviennent. En rentrant à la maison on a fait un détour par notre magasin de puériculture et on nous a conseillé cette sucette ! LE TOP, Bébé se calmait et l'avait bien en bouche. C'est de la super qualité car nous n'avons pas eu besoin d'en changer régulièrement. Le seul Hic, c'est qu'elles ne sont pratiquement plus vendue en magasin (désir de Philips au dire des vendeurs, et non dû à un mauvais produit) Depuis bébé ne veut pas prendre d'autres sucettes c'est pour ça que j'ai fait le plein sur le site afin de répondre au besoin de mon bébé en temps voulu !! JE RECOMMANDE VIVEMENT CE PRODUIT !! A oui, il manquerai une hanse, ce qui serait plus simple pour trouver une accroche sucette...

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Cet avis concerne le produit SCF184/13 Suces orthodontiques avancées

Oui, je recommande ce produit

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02/04/2014

España

España

El chupete favorito de mi hijo

Desde el principio ha sido el chupete favorito de mi hijo y ha probado muchos.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados

Oui, je recommande ce produit

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  1. Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.