Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
6-18 mois
La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les dents en formation. Les ailettes augmentent la surface de contact afin de mieux répartir la pression générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit moins forte sur chaque dent.
Téterelle de forme naturelle pour permettre le positionnement naturel de la langue de bébé
Conserve les téterelles propres et saines.
4.5
sur 5
12
Avis
92%
recommandent ce produit
Kinette
13/07/2013
France
JE RECOMMANDE
C'est une super sucette !! J'étais vraiment une anti-sucette, mais mon fils en avait décidé autrement et dès le 2ème jour en mater on a du lui acheter une sucette. Impossible de lui en trouver une qui lui conviennent. En rentrant à la maison on a fait un détour par notre magasin de puériculture et on nous a conseillé cette sucette ! LE TOP, Bébé se calmait et l'avait bien en bouche. C'est de la super qualité car nous n'avons pas eu besoin d'en changer régulièrement. Le seul Hic, c'est qu'elles ne sont pratiquement plus vendue en magasin (désir de Philips au dire des vendeurs, et non dû à un mauvais produit) Depuis bébé ne veut pas prendre d'autres sucettes c'est pour ça que j'ai fait le plein sur le site afin de répondre au besoin de mon bébé en temps voulu !! JE RECOMMANDE VIVEMENT CE PRODUIT !! A oui, il manquerai une hanse, ce qui serait plus simple pour trouver une accroche sucette...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF184/13 Suces orthodontiques avancées
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF184/13 Suces orthodontiques avancées
babiole
13/07/2013
France
JE RECOMMANDE
C'est une super sucette !! J'étais vraiment une anti-sucette, mais mon fils en avait décidé autrement et dès le 2ème jour en mater on a du lui acheter une sucette. Impossible de lui en trouver une qui lui conviennent. En rentrant à la maison on a fait un détour par notre magasin de puériculture et on nous a conseillé cette sucette ! LE TOP, Bébé se calmait et l'avait bien en bouche. C'est de la super qualité car nous n'avons pas eu besoin d'en changer régulièrement. Le seul Hic, c'est qu'elles ne sont pratiquement plus vendue en magasin (désir de Philips au dire des vendeurs, et non dû à un mauvais produit) Depuis bébé ne veut pas prendre d'autres sucettes c'est pour ça que j'ai fait le plein sur le site afin de répondre au besoin de mon bébé en temps voulu !! JE RECOMMANDE VIVEMENT CE PRODUIT !! A oui, il manquerai une hanse, ce qui serait plus simple pour trouver une accroche sucette...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF184/13 Suces orthodontiques avancées
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF184/13 Suces orthodontiques avancées
Manzanita
02/04/2014
España
El chupete favorito de mi hijo
Desde el principio ha sido el chupete favorito de mi hijo y ha probado muchos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados
Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.